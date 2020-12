LOZNIČKI MARATONAC KAO DEDA MRAZ: Aleksandar organizovao podelu paketića mališanima iz materijalno ugroženih porodica

LOZNICA – Vremena nisu laka, Deda Mraz neće svima moći da dođe iz raznih razloga, ali će zahvaljujući lozničkom maratoncu i humanisti Aleksandru Kikanoviću mnoga deca biti obradovana novogodišnjih paketićima čak i ako ih i ne poseti deka iz Laponije.

foto: Kurir/T.Ilić

Kikanović je pre nekoliko dana odlučio da pozove sugrađane da doniraju novac, ili novogodišnje paketiće koje će on odneti mališanima čije porodice nisu u baš najboljoj situaciji da im to same omoguće i sa reči je prešao na dela.

- Svako dete treba da dobije novogodišnji paketić, ali, nažalost, nekada roditelji to ne mogu da učine pa sam rešio da pokrenem ovu akciju. Ponovo se pokazalo da je Loznica grad ljudi dobroga srca i čim sam ideju objavio na društvenim mrežama naišla je na dobar doziv. Neki ljudi su me zvali da poklone novac, od dve do deset hiljada dinara, ili da daju paketiće koje su sami kupili, tako da sam u prethodnih nekoliko dana obišao više mališana.

foto: Kurir/T.Ilić

Paketiće su do sada dobila deca u Lipničkom Šoru, Klupcima, Jelavu, Jadranskoj Lešnici, gde ih ima po troje ili više kao u Voćnjaku gde je osmoro mališana obradovano u porodici Popović. Podelio sam četrdesetak paketića, već sutra (7.12) odneću 12 u školu ‘’Vuk Karadžić’’. Ne smemo da dozvolimo da neki mališan ostane bez paketića, a zamolio sam roditelje koji nisu u mogućnosti da obraduju svoje dete, da se ne ustručavaju nego mi se jave i stižem na njihovu adresu – priča Kikanović koji je, objašnjava, u Crvenom krstu uzeo spisak porodica koje su slabijeg materijalnog stanja i do njih prvo odlazi.

Na ideju je došao jer poznaje porodicu koja ima petoro dece, a nema novca da ih obraduje za Novu godinu. Rešio je da pokrene akciju i baš se prijatno iznenadio odzivom. Oko prevoza kolima pomaže mu Lazar Todorović, koji je i prvi donirao paketiće, i ovaj tandem uspešno stiže gde treba. Namerava da pokloni određeni broj paketića i mališanima koji su na Dečjem odeljenju lozničke bolnice, ali će videti da li je i kako to moguće izvesti zbog epidemiološke situacije.

foto: Kurir/T.Ilić

- Želim svakoga dana da obradujem nekoliko dece i nadam se da će podrška sugrađana biti takva da ću to činiti svakodnevno do 31. decembra. Meni ovo nije teško, većina ljudi kupi paketiće i donese da ih prosledim deci, a nema veće nagrade od dečjeg osmeha i sreće u očima kada vide da se neko i njih setio – kaže maratonac koji je posle nekoliko humanitarnih maratona koje je istrčao ove godine sada rešio da, za svaki slučaj, zameni i Deda Mraza koji će zbog nedostatka snega do nekih teško doći, a možda strepi i od korone. Uglavnom, tu su neumorni Kikanović i humani Lozničani.

(Kurir.rs/T.Ilić)

