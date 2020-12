JEDNOM PADOBRANAC, UVEK PADOBRANAC: Zastava 63. padobranske brigade na putu po Srbiji (FOTO)

LOZNICA - Onome ko jednom stupi u slavnu 63. padobransku brigadu ona zauvek ostane u srcu i nosi je ma gde bio i kada skine uniformu. Veza je neraskidiva i zbog toga je Udruženje veterana 63. padobranske pokrenulo jedinstvenu akciju da zastava ove jedinice, odlikovane Ordenom narodnog heroja, krene na put oko sveta i bar jednom obiđe celu planetu prenošena iz ruke u ruku pripadnika legendardne brigade, danas rasutih na svim kontinentima.

Zastava je u nedelju stigla u Loznicu, a doneo ju je iz Šapca Siniša Petrović i predao je Lozničaninu Vladanu Grujičiću, kolegi veteranu, uz reči zakletve jedinici - ‘’Za otadžbinu, za druga, za pušku, za vojničku i ratničku čast, padobranci 63. padobranske rade!“.

- Zastava je prenoćila u Loznici, juče sam je u pratnji sugrađanina i bivšeg pripadnika 63. padobranske Željka Polića, u simboličnom letu paraglajderom, sa vrha Gučeva spustio u Banju Koviljaču, a danas (8.12) je nosim u Valjevo. Do sada je bila u 16 mesta Srbije, planirano je da obiđe još desetak i onda kreće na put oko sveta. Pripadnici naše jedinice rasuti su širom planete i ona će ići od jednog do drugog do 14. oktobra naredne godine kada treba da stigne u Niš, odakle je i započela putovanje, na Dan 63. padobranske brigade. Inače, u 63. padobranskoj bio sam od 19. marta 1999. godine, pet dana pred početak NATO bombardovanja na našu zemlju. Čast i zadovoljstvo mi je što sam bio njen pripadnik jer to je jedinica koja ne može da se poredi ni sa jednom drugom – kaže Grujičić.

Zastava treba da prođe preko cele Evrope, stigne do Amerike i Australije, putovaće vozom, avionom i brodom, negde će se zadržati po nekoliko dana, a stićiće svuda gde ima padobranaca iz 63. koje veže neraskidivo drugarstvo. Oni koji je bude prenosili nastojaće da tokom njenog putovanja ljude u svojim sredinama upoznaju sa istorijskim putem brigade, njenom slavnom prošlošću i ujedno čuvaju uspomenu na poginule drugove.

Putovanje zastave sa zakletvom 63. padobranske brigade prati posebno urađena Knjiga utisaka u kojoj će nosioci znamenja, ali i svi koji budu učestvovali u ovoj akciji, upisivati svoje impresije, objašnjava Grujičić. Zamišljeno je da knjiga bude čuvana i izložena u Spomen sobi 63. padobranske brigade u Nišu kao trajno sećanje na njene pripadnike, ali i kao svojevrstan udžbenik istorije za buduće generacije. Grujičić kaže da je od nastanka 1944. ova brigada obučila na hiljade padobranaca koji bez obzira na period služenja u njoj održavaju kontakt, duh bratstva i drugarstva koji ne poznaje granice.

- Naša 63. je trajno u srcima svih generacija i svako ko je bio njen pripadnik zna o čemu govorim. Ne znamo tačan broj Lozničana koji su bili u ovoj brigadi, ali svi koji su mogli dočekali su je u našem gradu. Odneli smo je kod spomenika Momčilu Gavriću, Stepi Stepanoviću, ispred Galerije Drinska bitka u Bani Koviljači i spustili sa legendarnog Gučeva, a sada nastavlja dalje, da pronosi priču o neponovljivoj 63. padobranskoj. Jedinici kakve nigde nema – kazao je Grujičić danas, pred polazak za Valjevo.

