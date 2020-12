ROPSTVO: Polovina Nišlija bili žrtva zelenašenja ili zna nekog ko je tako uzajmljivao novac SVEGA PET POSTO SLUČAJEVA SE PRIJAVI

Prema rezultatima istraživanja Nevladine organizacije "Protekta" koje je deo projekta “Udružena i osnažena zajednica protiv zelenašenja”, 47 odsto anketiranih Nišlija rekli su da imaju iskustvo ili znaju nekog ko je imao problema sa zelenašenjem, a svega 5 odsto takvih slučajeva prijavljeno je policiji.

Zato skoro svaki treći stanovnik Niša smatra da je ova ilegalna aktivnost u velikoj meri zastupljena u društvu, a više od 60 odsto upozorilo je da nadležne institucije ne reaguju adekvatno na problem zelenašenja, pokazuju podaci ankete, navode Južne vesti.

Preko 60 odsto građana ne bi znali kome da se obrate ukoliko bi imali problem sa zelenašenjem - navode organizatori istraživanja.

Pretnje zbog problema sa zelenašenjem pretrpelo je više od polovine zelenaških dužnika, a nasilje se u 42 odsto slučaja prelilo i na njihove porodice.

Iz "Protekte" ukazuju da je zelenašenje ilegalno i da do njega dolazi kada čovek, koji iz bilo kog razloga ne može da dobije kredit u banci, pozajmljuje novac od zelenaša koji mu daje neosigurane novčane pozajmice po izuzetno visokim kamatnim stopama. Uslovi pod kojima dužnik dobija novac neretko su toliko teški, dodaju, da on do kraja života nije u stanju da vrati dug.

Zakon o obligacionim odnosima propisuje zateznu kamatu koja je 8 odsto plus evropska kamatna stopa, tako da su legalne kamate od oko 10, 12 odsto godišnje, a sve iznad toga može se tumačiti kao zelenaški ugovor - kažu iz Protekte.

Pojašnjavaju da prave razmere zelenaštva nije moguće ustanoviti, zato što se ono po pravilu odvija “u 4 oka” i o njemu se pročuje tek kada dužnik počne da dobija ucene ili pretnje nasiljem, što je najčešći način da zajmodavac naplati dug.

Sve koji imaju problema sa zelenašenjem, iz Protekte podsećaju da na broj telefona 060/1411180 mogu da se obrate za pravne savete.

