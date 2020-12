USPEO U SVETU, PA SE VRATIO U RODNO SELO DA PODIGNE CRKVU: Miljan je PONOS svoje porodice i CELE Srbije (KURIR TELEVIZIJA)

"Svuda pođi, svojoj kući dođi", znali su da kažu naši stari, a Mijan Konatar je poruke svojih predaka i te kako poslušao.

Bezbrižne dane detinjstva Miljan Konatar je proveo u selu Visočka i već kao golobradi mladić otišao je iz zavičaja. I sada, u najlepšim uspomenama nosi lepotu sjeničkog kraja.

-Bilo je snegova, metar i matar i po. Nekad smo se vraćali iz škole, probijali prtine, ali uglavnom to je bilo sve kroz dečji žagor i smeh i nismo mi to toliko ozbiljno shvatali. To je bila jedna dečja radost - priseća se Konatar Iako je uspeo u svetu i postao jedan od 100 najboljih raditelja Balkana, vratio se u svoj zavičaj i sagradio je crkvu.

Crkvu je posvetio Vaznesenju Gospodnjem, Spasovdanu, a lokalni sveštenik naglašava da je ona ponos svima.

-Javila se jedna velika želja, koju teško da mogu da opišem. Ipak su nam ovde dedovi sahranjeni, svi najmiliji su nam ovde sahranjeni - kaže Mljan.

Milan Konotar je iza sebe ostavio mnoge postove, saobraćanijce i hotelske komplekse, ali i najdraže zdanje - malu crkvu koja se uzdigla u punom sjaju i na koju su Konotari i na nebu i na zemlji i više nego ponosni.

