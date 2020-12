NEUMORNI HUMANITARAC ALEKSANDAR KIKANOVIĆ: Maratonac doneo paketiće na dečje odeljenje lozničke bolnice (FOTO)

Već danima loznički maratonac i humanista Aleksandar Kikanović neumorno obilazi decu u lozničkom kraju i nosi im novogodišnje paketiće. Stigao je danas i na dečje odeljenje lozničke Opšte bolnice gde je doneo 20 paketa koji će biti uručeni malim pacijentima koji su na lečenju, ili dolaze na terapije u dnevnu bolnicu.

U ime Dečjeg odeljenja njemu se zahvalio pedijatar kardiolog dr Mirko Mrđen, a u ime bolnice portparolka ustanove Dragana Mitrović koja mu je uručila zahvalnicu. Kikanović kaže da ništa nije vrednije od dečjeg osmeha i da akcija uz trenutnu podršku Lozničana sigurno neće biti završena pre kraja godine.

"Svako dete treba da ima paketić, a verujem da će ovi današnji bar malo oraspoložiti decu koja su trenutno na lečenju. Do sada smo obišli više porodica, neke škole i podelili oko 150 paketića. Imamo trenutno još 150 spremnih koje ću podeliti narednih dana. Ljudi neprestano zovu, šalju poruke, žele da pomognu ili davanjem paketića ili novčanim prilozima koji su od dve hiljade dinara pa naviše, a jedan Lozničanin, koji želi da ostane anoniman, pomaže sa paketićima u vrednosti od 500 evra. Podrška mojih sugrađana je izuzetna i na moju i radost mališana imam puno posla da svuda stignem zajedno sa prijateljem Lazarom Todorovićem koji me vozi", kazao je maratonac posle predaje paketića u bolnici, gde je ponovio da namerava naredne godine da trči od Loznice do rumunskog Manastira Jaši u humanitarne svrhe, za Dečje odeljenje bolnice.

Podsetimo, Kikanović koji je istrčao nekoliko humanitarnih maratona za lečenje dece, odlučio je da pozove sugrađane da doniraju novac, ili novogodišnje paketiće koje će on odneti mališanima čije porodice nisu u baš najboljoj situaciji da im to same omoguće. Naišao je na veliku podršku pa je obišao više porodica, uglavnom sa troje i više dece, u gradu i lozničkim selima što će činiti i narednih dana. Sve do Nove godine, a možda i duže sudeći po podršci sugrađana.

