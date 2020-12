MODERNIM TEHNOLOGIJAMA DO MLADE: Milan traži ženu za život na selu, njegov oglas cepa srca (KURIR TELEVIZIJA)

Mnogo je neoženjenih muškaraca u selima Srbije, koji iako imaju 30, 40, pa i 60 godina ostaju sami. Milan Tomić (43) iz sela Gojna Gora jedan je od njih. Ono što ga ipak razlikuje od ostalih neženja - jeste njegova odluka da uz pomoć tehnologije pokuša da dođe do žene! Naime, on je na Fejsbuku postavio oglas kako bi se napokon skrasio pored buduće izabranice.

"Momak tužan, usamljen, željan iskrene ljubavi, porodične topline, željan bebinog smeha i plača, ali bebu ne mogu imati bez iskrene srodne duše, ako postoji takva srodna duša, devojka, ili usamljena mlada žena, koja zeli zivot na selu i koja voli decu da ih zajedno stvorimo nek mi se javi", pisalo je u objavi Milana Tomića iz opštine Gornji Milanovac.

Ubrzo su počele, kako se pohvalio ekipi "Pulsa Srbije", da stižu poruke, a naš neženja od stotinak udavača, ostao je u kontaktu sa dve.

"Javilo mi se par iskrenih, a možda 99 posto neiskrenih žena. Možda mi se javilo, šta znam, stotinak njih, ali i udatih, onih koje su mi samo dale podršku, hvala im na tome", objavio je Milan.

Ipak, kako naglašava, i dalje je u potrazi za srodnom dušom.

"Ja ne biram, ja hoću samo iskrenost. Ja to želim. Mi bi trebalo da se sastanemo iz nekog interesa koji se nosi u srcu, koji se zove ljubav, koji se zove poštovanje", objasnio je on čemu teži u zajedničkom budućem životu i obećava da iako je život na selu težak, on je od ničega napravio nešto, pa ženi jedino ostaje da pored kućnim poslova malo pomogne oko voćnjaka.

A da je Milan zaista vredan i da je bogat, najbolje potvrđuje spisak stvari koje je stekao u životu.

"Imam maline, oko pet ari trenutno. Imam ovde mlade šljive koje sam posadio. Imam novu kuću. Imam ovce. Ali džaba sve, da dođe neka fina žena i da se rađaju deca", nada se naš sagovornik.

Do tada - Milanov konkurs za ženidbu ostaje otvoren.

