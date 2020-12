KRITIČNA SITUACIJA U ALEKSANDROVCU: Korona virus bukti u Rasinskom okrugu, prema poslednjem izveštaju još 181 bolesnik

Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, u Rasinskom okrugu je od virusa Kovid 19 oboleo još 181 bolesnik. Najviše inficiranih je iz Kruševca – 86, a zatim iz Aleksandrovca – čak 42 nova slučaja. Ovo je ubedljivo najveći broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika u jednom danu u Rasinskom okrugu, ali i znatno šire. Trstenik beleži 25 novih kovid pacijenata, Ćićevac 14, Brus 13, a u Varvarinu je samo jedan pozitivan slučaj ove planetarne pošasti.

Infektivno odeljenje Opšte bolnice u Kruševcu je primilo još 10 bolesnika i to je sada ukupno 236, što je duplo više u odnosu na optimalne kapacitete. Ovde ne brinu za smeštaj novih pacijenata, jer će za dva dana biti otvorena nova Kovid bolnica sa 500 mesta u bivšoj vojnoj kasarni “Rasina”, pored Korporacije Trajal.

foto: Kurir/Ž.M.

Od početka epidemije virusa Kovid 19 ukupno je evidentirano 6.943 obolelih osoba, od 22.789 poslatih uzoraka, a najviše je u Kruševcu 3.397, sledi Trsteniku sa 1.336, zatim Aleksandrovac sa 1.287, u Brusu je 353, u Ćićevcu 294 i u Varvarinu 276.

Pod zdravstvenim nadzorom je 16.909 građana, do sada je izlečeno 4.442, a i dalje je korona virus izražen kod 2.431 lica. Od septembra do sada je zaražen 161 učenik i 40 nastavnika, ali i znatan broj zaposlenih u predškolskim ustanovama. Ukupno je u Rasinskom okrugu preminulo 70 ljudi i to 52 muškarva i 18 žena.

Kurir.rs/ Ž. M. Foto Kurir/Ž.M.

Kurir