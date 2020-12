DRAGAN IZ SALAŠA NOĆAJSKOG VEĆ 12 GODINA UZGAJA PAUNOVE RASKOŠNOG REPA: Rajska pera duža i od dva metra (FOTO)

SREMSKA MITROVICA - Ptice koje plene svojim izgledom, ustavari se pomoću svog bogatog perja kriju od predatora. Raskošni rep sa jakim bojama i perima dužim od dva metra nikoga ne ostavljaju ravnodušnim .

Dragan Lukić najpre je carske ptice počeo da gaji iz ljubavi, zatim je to preraslo u biznis i danas je on najveći uzgajivač paunova u Srbiji.

U selu Salaš Noćajski nadomak Sremske Mitrovice žive ptice koje su za neke simbol lošeg vremena, ali ipak za nake druge donose sreću i blagostanje.

„Ovo doba godine pogoduje da oni padnu u neku vrstu zimskog sna sve do proleća kada krene proces parenja , tada mu rep raste i do dva metra kada pokazuje svoju raskoš i tako doziva svog partnera. Što je kitnjastiji, to je privalčniji. Ne kaže se uzaldu – širi se kao paun. Pre deset godina kada su ovde bile velike zime ja sam mislio da su mi svi uginuli, ali se ispostavilo da su preživeli temperaturu od čak minus 28 stepeni, dosta su otporni iako potiču iz toplijih krajeva Azije i Afrike, naročito beli fazani samim tim imaju i bolju cenu. Ja sam uspeo da genetikom i uparivanjem da ih stvorim još otpornije“, rekao je za RINU, uzgajivač Dragan.

Za ove rajske ptice iz porodice fazana granice ne postoje, sve veća potražnja je u zemljama Balkana i svoje mesto pronalaze kao dekoracija u manastirskim portama kao i porodičnim domovima.

„To je sve spontano krenulo kada sam pre 12 godina nabavio par indijskih plavih paunova, nakon prvog izleganja ptica, zarada od prodaje meni se osladila i krenuo sam malo izbiljnije time da se bavim, i sada trenutno imam preko 20 primeraka raznih vrsta. Bazirao sam se na bele, šarene crnokrile i blave i prodaja ide dobro.

U moje dvorište dolaze ljudi sa svih strana, od Makedonije do Mađarske i od Bugarske do BiX. Cena za piliće je od 30 evra do odraslih primeraka koji koštaju od 250 evra u zavisnosti od starosti, boje i zrelosti“, rekao je Lukić.

Zbog svog gracioznog izgleda, paunovi se pored rajskih ptica ubrajaju u najlepše životinje na svetu, ispuštaju veoma duge i piskave zvuke a sa prvim sumrakom padaju u san. Dostižu visinu i do 130 centimera.

