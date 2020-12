ČAČANI SVE VIŠE NA METI INTERNET PREVARA: Biznismen umalo nije ostao bez 2.000 evra, ženama ogroman novac izvlače sajber-Kazanove

Pedesetpetogodišnji Čačanin zamalo je postao žrtva prevaranta dok je na sajtovima auto opreme kupovao kamp kućicu. Inače, od jesenas, zbog nemogućnosti letovanja u hotelima, potražnja za ovom opremom je povećana, kao i cene kamp prikolica. Naš sagovornik je u poslednjem trenutku shvatio da je reč o prevarantu, kome zamalo nije uplatio više od 2.000 evra. Sada se plaši da ne bude tipovan za pljačku jer je ostavio brojne podatke o sebi

Ilustracija foto: Shutterstock

- Oglas koji sam video mi se učinio veoma primamljiv. Oglašena kamp kućica je imala najviše dodatne opreme, sa detaljnim opisima stanja u kojima se oni nalaze. U odnosu na ostale, ova je bila za oko 30 odsto jeftinija. Po fotografijama se moglo zaključiti da je unutrašnjost kamp prikolice izuzetno očuvana. Oglas me privukao i kontaktirao sam prodavca koji je na sajtu ostavio kontakt mail, bez broja telefona. Ubrzo sam, istog dana dobio odgovor, na engleskom jeziku i tada je počela naša višednevna prepiska - priča Čačanin koji je internet prepisku vršio sa poslovnog mejla svoje firme u čijem memorandumu se nalaze brojni podaci.

- U prepisci je prodavac rekao da se kamp kućica nalazi u Velikoj Britaniji, gde trenutno živi. On ju je koristio dok je zbog posla boravio u Beogradu, pa zato je regostrovana na BG table. Kada se odselio, odlučio je da je proda u Britaniji, što mu nije brzo pošlo za rukom, pa su ga prijatelji savetovali da je oglasi u Srbiji. Meni se sve ovo učinilo vrlo logično, naročito kada je napisao da je kamp prikolicu koristila njegova porodica, pa je zbog toga opremljena bolje nego bilo koja druga koju sam na sličnim sajtovima našao. Kao ozbiljan kupac izrazio sam želju da vidim papire i da on doveze prikolicu u Beograd kako bih ja video šta kupujem. Odgovorio je da se papiri nalaze u jednoj špediterskoj firmi u Beogradu, a da će mi on u roku od pet do sedam dana dopremiti kamp kućicu, ali pre toga da uplatim 2.100 evra na njegov račun. Pošto na to nisam pristao, već insistirao da platim ceo iznos za "viđenu" stvar, prodavac se ućutao, a oglas sa sajta je nestao. Sutradan sam video novi oglas, sa istim oglašivačem, ali sa drugom ponudom. Strahujem da ne budem tipovan, u prepisci mail-a je mogao da vidi moju adresu - kaže naš sagovornik.

Ilustracija foto: Stefan Jokić, Shutterstock

U privatnoj detektivskoj agenciji u Čačku kažu da im internet prevaranti nisu novost, gotovo da nema dana da im se za pomoć ne obraćaju prevareni sugrađani. U konkretnom slučaju postoji opasnost od tipovanja, naročito jer identitet prodavca ne može da se proveri.

- Očigledno da je u ovom slučaju reč o prevarantu, budući da on nije ostavio kontakt telefon i ime, a na vrlo perfidan način je od kupca izvukao brojne generalije. Prodavac koji krije svoj identitet na sajtovima za prodaju, ne može se smatrati savesnim, odnosno, on ima loše namere. Takođe postoji opravdana bojazan da vaš čitalac može biti tipovan, u smislu da bude opljačkan ili slično, pa je to dodatan razlog za oprez - izjavio je Mileta Petrović, privatni detektiv ic Čačka.

Čačanke padaju na internet Kazanove Prema saznanjima iz čačanske privatne detektivske agencije, njima se najviše javljaju žene, žrtve prevare internet zavodnika. - Takvih je slučajeva zabrinjavajuće mnogo. U potrazi za druženjem ili partnerom, žene putem interneta nađu ili upoznaju muškarca koji nakon određenog vremena, slatkorečivošću uspe od njih da izmami određene svote novca. Ne biste ni slutili koji su to iznosi - kažu u agenciji.

