NESREĆA SE SRUČILA NA NEJAKA PLEĆA: Devojčica koju je sinoć udario auto u Čačku, u maju ostala bez oba roditelja SADA JE U BOLNICI

Čačak – Desetogodišnja Bojana M. na koju je sinoć u blizini isturenog odeljenja Osnovne škole „Tanasko Rajić“ u čačanskom naselju Ljubić, naleteo vozač „golfa“, u stabilnom je stanju i nije životno ugrožena, a uskoro bi trebalo da bude puštena na kućno lečenje. Njena baka, po pokojnoj majci, sa kojom je u tom trenutku išla do prodavnice takođe je stabilnog zdravstvenog stanja.

O porodici ove devojčice već je bilo reči u maju ove godine, jer Bojana i njena sestra ostale su i bez oba roditelja, a brigu o njima vodi baka Milisavka koja im je i otac i majka.

„Vest da su moju Bojanu udarila kola ne znam ni sama kako sam podnela u tom prvom momentu. Važno je samo da mi je dete živo i da neće imati posledice. Na našu porodicu sručilo se mnogo nesreće, nadam se samo da će Bog da štiti moje unučice“, rekla je za RINU, Bojanina baka Milisavka Marinković.

Dve devojčice su za ovu ženu sve na svetu, ostala je vrlo rano bez muža, a zatim bez snahe i sina. Međutim, ona se ne žali već čini sve za svoje unuke, ali administrativna borba za dobijanje starateljstva je jako teška i neizvesna.

„Napunila sam 65 godina starosti, ali mi nedostaje još nekoliko meseci radnog staža da bih dobila minimalnu penziju. Devojčice su ovog leta dobile porodičnu penziju koja 12.000 dinara i za sada su nam to jedini stalni prihodi. Ja radim u nadnici kad ima posla, snalazimo se kako moramo i ne žalimo se. Zadovoljni smo i sa malo samo da budemo zajedno. Ja sam ih odgajila od malena i svima bi nam srce prepuklo da se razdvojimo i da deca odu iz kuće. U njoj možda nemaju neki luksuz, ali imaju ono što im je potrebno“, priča ova baka heroj.

Inače, na deonici puta, gde se vozač "golfa" udario u ženu i dete, nalazi se škola koju pohađaju đaci od prvog do četvrtog razreda,a meštani su više puta upozoravali na bahate vozače koji ne poštuju brzinu kretanja u ulici koja važi za jednu od najprometnijih . Putu koji vodi do škole nedostaje deo pešačke staze, ukupne dužine do 500 metara, i to upravo na nepreglednoj krivini gde su zadobile povrede baka i unuka.

