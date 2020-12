DR LJILJANA IZ VRANJA DOŠLA NA NEOBIČNU IDEJU: Počujte Odu zdravstvenim radnicima, evo kako je nastala (VIDEO)

VRANJE - Direktorka Zdravstvenog centra u Vranju dr Ljiljana Antić inicijator je ideje o nastanku "Ode zdravstvenim radnicima" koji se aktivno bore protiv Kovida 19 od marta meseca do dana današnjeg.

"Oda zdravstvenim radnicima" za koju je tekst napisala priznata pesnikinja Bosiljka Perić Batak koja trenutno i sama vodi bitku sa virusom Kovid 19. O nastanku ode dr Ljiljana Antić govori emotivno, jer je na ideju došla u trenutku kada je i sama postala kovid pacijent.

"Na ideju sam došla dok sam kući bila u izolaciji jer sam obolela od Kovida 19. Šalila sam se da je ovaj virus u stvari emotivni virus. Pojačane su ti emocije u izolaciji. Imaš vremena da razmišljaš o svemu kroz šta si prošao za ovih devet meseci. Pesnikinju Bosiljku Perić Batak, za koju me osim poezije vežu iskreno prijateljstvo i ono što je najvrednije u životu porodica, zamolila sam da napiše jednu himnu ili odu zdravstvenim radnicima koji se aktivno bore protiv kovida od marta meseca do dana denašnjeg. Dobili smo taj tekst razmišljajući da će se možda neko setiti, jer su reči emotivne jake, da za ovaj tekst napiše i muziku da iskomponuje i da oda bude otpevana. Volela bih da cela Srbija čuje "Odu zdravstvenim radnicima". Nadam se da će je zaposleni u ZC Vranje koji je još nisu čuli prihvatiti kao našu himnu, a možda će se to proširti i na celu zemlju".

Autorki teksta "Ode zdravstvenim radnicima", pesnikinji Bosiljki Perić Batak doktorka Antić poželela je brzo ozdravljenje. "Ona i sama vodi bitku sa virusom Kovid 19, da joj poželim brzo ozdravljenje i da se zahvalimo za "Odu zdravstvenim radnicima", rekla je direktorka ZC Vranje.

Dr Antić je izrazila zahvalnost zaposlenima u Zdravstvenom centru, medicinskom i nemedicinskom osoblju na velikom samopregornom radu u kovid i nekovid sistemu. "Mnogo rada je bilo. Ukupno među zdravstvenim radnicima bilo je 307 zaraženih korona virusom, 65 lekara, 186 sestara i 56 nemedicinskih radnika.

Moramo da živimo štiteći se od virusa", kaže na kraju direktorka ZC Vranje dr Ljiljana Antić.

Kurir.rs/T.S.

Kurir