174 NOVOZARAŽENIH: Blagi pad korona brojki u Rasinskom okrugu

Prema najnovijem saopštenju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca zaraženo je još 174 građana, devet manje nego juče, što je do sada ukupno 8.449. Najviše obolelih je iz Kruševca - 92, zatim iz Trstenika – 53, pa iz Aleksandrovca – 10, novoobolelih u Ćićevcu je 8, u Brusu 6 i u Varvarinu 5. Do sada je uzorkovano 25.283 lica, pozitivnih na virus kovid 19 je 8.449, a pod zdravstvenim nadzorom je 20.406 lica. Za jedan dan je izlečeno još 168 lica, što je ukupno do sada 6.188, a umrlo 115 muškaraca i 44 žena.

Korona virus je i dalje aktivan u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, zaraženo je 190 učenika i 56 nastavnika. U kruševačkoj Opštoj bolnici broj lica na lečenju je isti kao i juče – 191.

foto: Kurir/Ž.M.

Od ponedeljka u kovid ambulanti "14. oktobar" za oko deset posto se smanjio broj pregleda. Dnevno je obavljano oko 500 pregleda, a sada se ta cifra kreće između 450 i 460, od kojih su polovina kontrolni, a trećina su pozitivni na ovu planetarnu boljku. Inače cela zgrada nekadašnjeg Dispanzera za nedicinu rada "14. oktobar" je sada gradska kovid ambulanta ima osam lekarskih ordinacija u kojima u dve smene radi 16 lekara, 24 medicinske sestre, šest laboranata, pet radioloških tehničara i tri radiologa, a raspolaže sa kompletnom medicinskom opremom.

Gradska organizacija Crvenog krsta Kruševac obezbedila je, uz pomoć Vlade Republike Srbije i Ministarstva trgovine, 1.700 litara medicinskog alkohola za potrebe okružne Bolnice, Doma zdravlja i Gerontološkog centra Kruševac. Kompanija “Vino Župa” je, kao i više puta do sada, pokazala visok nivo društverne odgovornosti, jer je potpuno besplatno pretradila sirovinu u medicinski alkohol.

Kurir.rs/ Ž. M. Foto: Kurir/Ž.M.

Kurir