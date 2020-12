KA PEŠTERU POSLATO 15 MAŠINA ZA ČIŠĆENJE SNEGA: Napadalo i do 30 centimetara snega, havarija i u požeškom kraju

do kraja dana svi putevi će biti prohodni

Ka svim selima na Pešterskoj visoravni jutros je upućeno 15 mašina za čišćenje snega, bez obzira da li je put neprohodan ili ne, kaže predsednik opštine Sjenica Munib Mujdagić.

On je rekao da je na pojedinim delovima Pešteri napadalo i do 30 centimetara snežnog pokrivača, ali da će do kraja dana svi putevi biti prohodni.

Neprohodni su putevi od Karajukića bunara ka Boljarama i Crvskom.

Podseća da Opština Sjenica održava više od 700 kilometara puteva koji vode ka udaljenim Pešterskim selima. Magistralni i regionalni putni pravci su prohodni.

Trenutno su bez struje meštani sela Bare, Gonje i Šare pa je bez struje oko 800 ljudi, a u Sjenici nema jedne faze. Ekipe Elektrodistribucije su na terenu pa se očekuje da kvar bude otklonjen tokom dana.

Sneg koji je juče padao uzrokovao je kvarove na elektromreži u požeškom kraju. Bez struje je trenutno oko 1.500 domaćinstava, a među najtežim kvarovima je vod u Jelen Dolu.

Ekipe su na terenu bile i tokom cele noći, a tokom dana se očekuje normalizacija u isporuci električne energije. Putari su tokom noći radili na čišćenju putne mreže, pa su svi putevi prohodni.

(Kurir.rs/RTS)

