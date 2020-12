OSVOJILA AUTO U NAGRADNOJ IGRI UZMI RAČUN I POBEDI: Zbog fijata 500 L ponovo verujem u Deda Mraza

Poslala sam samo jednu kovertu s mojim imenom i skakala sam od sreće kada su je izvukli! Od početka nagradne igre slali smo koverte sa računima na muževljevo ime, i onda su deca rekla: ‘Sad šaljemo na mamino’, i ostavila kovertu ispod jelke. Uprkos pandemiji koja nas je sve zadesila, meni je ovo najbolja godina, od sada ponovo verujem u Deda Mraza.“

Ovo za Kurir priča Milena Đekić (40), specijalni pedagog iz Novog Sada, koja je jedna od 10 srećnih dobitnika koji su u finalnom, petom kolu nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2020“, održanom u subotu, dobili automobil „fijat 500 L“. Milena, koja živi sa suprugom,oficirom Vojske Srbije, i decom od osam i šest godina, kaže da neće prodavati automobil i da jedva čeka da ga vozi.

- Sinu mi je rođendan 4. januara i ovo je najlepši poklon koji smo mogli da dobijemo. Još uvek ne mogu da verujem da su izvukli kovertu baš sa mojim imenom, još su deca i crtala po njoj. Davno sam izbegla iz Hrvatske iz Karlovaca, dok je suprug iz Beograda i mnogo nam je drago što nam se sreća osmehnula - oduševljeno priča Đekićeva.

Jelena Filipov (35) iz Pančeva takođe je jedna od srećnih dobitnica automobila, koji će voziti njen suprug.

- Učestvujemo u igri od početka, poslali smo baš mnogo koverti, sigurno preko 1.000, i svi smo radosni, i suprug i ja, i dvoje dece. Najsmešnije je što smo uvek do sada gledali izvlačenja, ali to veče smo suprug i ja zaboravili i gledali neku edukativnu emisiju. Pozvao me je brat da pita da li gledam, ja kažem: „Gledam, što?“ Onda mi je saopštio da su izvukli kovertu sa mojim imenom, a ja sam mislila da se šali, nisam mogla da poverujem - kaže Jelena Filipov. Inače, izvlačenju nagrada u subotu je prisustvovala i ministarka rada i socijalnih pitanja dr Darija Kisić Tepavčević, koja je kazala da joj je uzimanje računa prilikom kupovine postala navika. Nagradna igra se priređuje u dva kruga, prvi je trajao od 15. novembra do 26. decembra 2020, dok drugi građane očekuje početkom 2021. godine.

Vredne nagrade Iz Beograda sedam od 10 dobitnika automobila Pored Milene Đekić i Jelene Filipov, automobile su u subotu dobili i Jovanka Jeremić sa Mirijeva u Beogradu, Slavica Zdilar iz beogradske opštine Mladenovac, Ivan Jovanović iz takođe beogradske opštine Ripanj, Ljiljana Živković iz Velikog Gradišta, Živadinka Mihailović iz Beograda, Igor Gagić iz Beograda, Miodrag Grmuša sa Novog Beograda i Snežana Jovišević iz Beograda. Što se glavnih nagrada tiče, trosoban stan u Zemunskim kapijama pripao je Oliveri Nešić sa Novog Beograda, dok je Suzana Rakić iz Novog Sada osvojila dvosoban stan u naselju Beograd na vodi.

Jelena Pronić

Kurir