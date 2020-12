OVCA BELKA SKROZ ZBUNILA STOČARE: Za samo 5 dana ojagnjila se dva puta! NI NAJSTARIJI MEŠTANI TOPOLE NE PAMTE SLIČAN SLUČAJ (FOTO)

Ovca Belka ovih dana demantovala je struku i stočare.

Ojagnjila se dva puta za samo pet dana i na svet donela ukupno troje jagnjadi u selu Vojkovci kod Topole.

- Belka je imala veliki stomak, očekivala sam da će na svet doneti sigurno dvoje jaganjaca, ali nas je iznenadila i brojem i samim porođajem. Sve je počelo prošlog utorka, ojagnjila je jedno jagnje, očekivala sam još, ali vidim da je stala sa jagnjenjem pa sam pozvala veterinara. On je pregledao, dao joj injekciju i rekao da će ubrzo nastaviti jagnjenje. Međutim, prošlo je tri dana i Belka je u petak kasno uveče ojagnjila još troje jaganjaca od kojih je jedno uginulo - priča Dragoslava Matić.

Starica još zbunjeno razmišlja šta se desilo sa Belkom i zbog čega se prvi put u njenom stadu desio porođaj iz dva puta.

- Živim na selu od kad znam za sebe, imali smo ovce godinama, nikada se nije ovako nešto desilo. Znam da se ovca jagnji u jednom danu, ali ovo nisam doživela. Ona je krupna ovca, još ima veliki stomak, možda će za koji dan da se ojagnji i treći put - kroz smeh kaže Dragoslava.

foto: Rina.rs

Međutim, kako struka kaže, za Belkin fenomen zaslužna je takozvana super ovulacija.

- Kad dođe do super ovulacija dolazi i do ovakve pojave, koja se retko u praksi dešava, ali je normalna. Naime, došlo je do oslobađanja jajne ćelije koja je kasnije i oplođena, a da je pre toga jedna jajna ćelija već bila oplođena, tako da se oplodnja desila dva puta u toku jedne sedmice - objašnjava veterinar Miloš Marković.

Super ovulacija i super ovca doveli su do toga da je Dragoslavino stado sada bogatije za tri člana, a ova domaćica ima pune ruke posla.

(Kurir.rs/Rina/Foto:Rina)

Kurir