Sve veći broj Kraljevčana u „Leoniju“ i „Eurotaju“

Slom kraljevačkih giganata „Magnohroma“ i Fabrike vagona pre dvadesetak godina u gradu Kraljevu, koji je u tom delu Srbije važio za privrednog lidera, zaustavio je privredni rast i industrijski razvoj. Imajući u vidu da su te dve fabrike zapošljavale oko 10.000 radnika, razmere privredne katastrofe postaju još očiglednije. Osim njih, građevinsko preduzeće „Kablar“ je zapošljavalo 3.000 radnika, „Auto-transport“ 1.500, kao i niz manjih preduzeća - „Poljopromet“, „Trgopromet“, „Voćar“... Grad Kraljevo, nekada značajan industrijski centar Srbije, u periodu tranzicije ostao je bez 16.700 radnih mesta.

Proizvodnja farmerki „levis“

Prekretnicu nakon decenijske stagnacije i propadanja grada obeležio je dolazak novih investitora.

Kako ističe gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić, danas, godinama nakon urušene ekonomije, privredni napredak grada je evidentan, a nezaposlenost više nije problem sa kojim se suočava. U dvema novoizgrađenim fabrikama u našem gradu, nemačkog i turskog investitora, sada već radi 2.500 radnika, a do 2023. biće zaposleno još 5.000. Za protekle četiri godine zaposlilo se oko 6.000 ljudi. Građani Kraljeva, a naročito mladi, dobijaju priliku da rade, zarade, planiraju budućnost, stvaraju porodice. - Zahvaljujući predsedniku republike Aleksandru Vučiću, u Kraljevu danas rade dve velike fabrike - fabrika „Leoni“, u kojoj se proizvode setovi kablova za „Mercedes-Benc“, i fabrika „Taj grupe“ - „Eurotaj“, u kojoj se pravi džins. Da je pre samo nekoliko godina neko Kraljevčanima rekao da će se u njihovom gradu proizvoditi delovi za „Mercedes“ i farmerke „levis“, siguran sam da ne bi bilo mnogo onih koji bi u to poverovali. Danas je to stvarnost, kao i auto-put, koji umnogome skraćuje put do Beograda i samo je 30 kilometara udaljen od nas, kao i mnoge druge investicije kojima se Kraljevo može pohvaliti - kaže Terzić.

Smanjen broj nezaposlenih

U Kraljevu je, trideset godina od izgradnje poslednje fabrike, nemačka kompanija „Leoni“ izgradila svoju četvrtu i najveću fabriku - objekat površine 51.000 m2. U izgradnju i opremanje impozantnog fabričkog zdanja u Kraljevu ovaj svetski gigant u proizvodnji kablova za automobilsku industriju, koji u 32 zemlje sveta ima oko 95.000 zaposlenih, uložio je 60 miliona evra.

Turska kompanija „Taj grupa“ izgradila je u Kraljevu fabriku tekstila „Eurotaj“, gde je objedinila sve proizvodne jedinice - za sečenje, pranje i završnu obradu - projekat vredan 35 miliona evra. Nakon Turske, kompanija je svoje poslovnice otvorila i u Egiptu i Alžiru. Proizvode do 10 miliona farmerki godišnje u Turskoj i u Egiptu, a kapacitet u Srbiji je planiran do sedam miliona na godišnjem nivou.

Zahvaljujući ovim investitorima i njihovim potrebama za radnicima, veliki broj Kraljevčana više nije na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

· Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran iz budžeta Grada Kraljeva. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Foto: Zoran Ljubojević

Kurir