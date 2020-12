LOZNIČKI DEDA MRAZ TOMA NA PRINUDNOM ODMORU ZBOG KORONE: Htelo je srce, ali sam ostao kod kuće! Još zvoni telefon, zovu ljudi

LOZNICA - Poslednjih četvrt veka kad stigne decembar znalo se, Lozničanin Zoran Tomić Toma oblačio je crveno odelo, stavljao belu bradu na lice, crvenu kapu na glavu, i kretao od vrata do vrata da nosi poklone.

U to doba godine postajao je Deda Mraz, najpopularniji deda na svetu i uveseljavao mališane u lozničkom kraju, ali i dalje odlazeći do Malog Zvornika, Krupnja, pa i preko reke Drine u susednu Republiku Srpsku. Ove godine to nije učinio zbog korone koja je i njemu omela planove i želje.

foto: Kurir/T.Ilić

- Radujem se svake godine dolasku decembra, Novoj godini, susretu sa decom, njihovim radosnim licima kad vide da je baš kod njih došao Deda Mraz. Nadao sam se da će se stanje popraviti, korona popustiti, ali znamo da nije tako. Htelo je srce, ali sam ipak odlučio da ostanem kod kuće. Zvoni telefon, zovu ljudi, pitaju kad dolazim, pomalo se razočaraju kad čuju da im neću doći, ali velika većina razume i lepo prihvata moje objašnjenje.

Prosečno u decembru posetim oko sto porodica, veliki je rizik da nehotice nekome donesem virus, pokvarim im ne samo novogodišnje praznike nego se neko možda i ozbiljnije razboli. Ne možeš doći u kuću, a da se ne pozdraviš sa decom, staviš u krilo, fotografišeš se sa njima. Opet, gde ide da im dolazi Deda Mraz sa hirurškom maskom preko lica? – kaže Tomić koji ove godine sa kumom Goranom Petrovićem, koji ga vozi svih ovih godina, neće deliti paketiće.

foto: Kurir/T.Ilić

Prethodnih godina odlazio je na organizovane podele paketića i u mnoge firme, škole, ustanove, učestvovao u humanitranim akcijama, ali ove ni toga nema. Korona je sve pokvarila, uvela neka nova pravila ponašanja čak i za Novu godinu. Seća se Tomić da je dedamrazovsko odelo oblačio i kad mu vreme nije, jednom usred leta na plus 30 i nešto pošto je dečko hteo da priredi iznenađenje svojoj devojci i da joj baš Deda Mraz uruči rođendanski poklon. Po snegu i debelom minusu stizao je Bogu iza leđa, u najudaljenije kuće, u vreme restrikcija struje poklone nosio po višespratnicama, kao deka iz Laponije dolazio kod beba, na rođendane, punoletstva, nosio poklone raznih gabarita.

- Važno je da sve ovo prođe, da se vrati normalan život pa ćemo se opet družiti. Ima, čujem, nekih koji se pojavljuju kao Deda Mrazevi, ali moji zbor je ovakav. Zdravlje je najvažnije, a posebno kod najmlađih. Biće još Novih godina, poklona i radovanja, a može se Deda Mraz pojaviti i kad nije decembar, zar ne? – kaže Tomić koji će pamtiti kraj 2020, prve godine kada posle dve i po decenije nije nosio belu bradu i crveno odelo, kada je Deda Mraz bio na odmoru.

