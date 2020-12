MILOŠ VUČEVIĆ: I pod ovakvim merama Srbija je najotvorenija država u Evropi,i zato ćemo pobediti koronu već u prvoj polovini 2021!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, gostujući na RTV 1 u emisiji „Grad i mi“, izjavio da naredna godina neće biti laka, ali da će biti bolja i imaćemo češće osmeh na licu. Najvažnije da što pre iskontrolišemo epidemiološku situaciju i da se vratimo normalnom životu, dodao je on.

Rekao bih da vidimo izlazak iz ovog tunela koji je prilično dugačak. Verujem da ćemo biti pobednici sa što manje izgubljenih života. Mnogo je važno kako ćemo se ponašati za doček i zato molim građane da ne upropaste sve sada. Ljudi koji će planiraju da idu na privatne žurke i proslave moraju da budu svesni da tako ne ugrožavaju samo svoje zdravlje, već i svojih bližnjih. Možda oni neće imati simptome, ali neka se zapitaju da li je vredan jedan provod da ugroze nečije zdravlje. Svestan sam takođe da smo kao čovečanstvo zaustavili deo života mladih ljudi. Ne mogu da vide svoje momke i devojke, svoje drugare, da popiju kafu s nekim, da ne mogu da proslave svoje rođendane, maturske i diplomske večeri… Međutim, očajanje i bes zbog toga nam neće rešiti problem, već disciplina i imunizacija. Verujem da ćemo u prvoj polovini 2021. izaći kao pobednici protiv korone, da ćemo se vraćati u normalu – istakao je on.

Naveo je da se planira “nikad bolji Egzit, ali i da se vrate Zmajeve dečije igre, da Sterijino pozorje bude sa punim dvoranama, i Festival uličnih svirača, kao i sportska takmičenja sa publikom“.

Molim ljude da razumeju zašto su i dalje ovakve mere, ali i pod takvim merama Srbija je najotvorenija država u Evropi u ovom trenutku. Posle svega, siguran sam da ćemo pobediti koronu i videti da je čovečanstvo jače od ove bolesti i da ćemo sačuvati naš Novi Sad i da ćemo izaći snažniji. Borba sa koronom je životno iskustvo koje nije za poželeti, ali veliki broj ljudi je imao je to iskustvo. Nažalost, neke živote smo izgubili, neki ljudi su laške prošli, neki teže. I meni je ovo otvorilo neke nove poglede, imao sam priliku da neke stvari drugačije sagledam. Nisam ležao na Infektivnoj klinici, ali su me lečili lekari sa Infektivne klinike. Bio sam šest, sedam puta kod njih n kontrolama i pregledima, ali nikada nisam video nervozu i uvek je bio veliki broj pacijenata. Kada sve to malo posmatrate sa strane, niko vas ne prepoznaje, jer svi smo u tim čekaonicama pod maskama, vidite kako se to sve odvija, i koliko je to veliki pritisak na zdravstveni sistem. Vidite takođe da ljudi koji su se razbole jesu strpljivi i čekaju. Niko ko je u zdravstvenoj muci neće vam sigurno tvitovati koliko je čekao u redu, već je fokusiran da se izleči. Trebalo mi je 18 dana da to sve pobedim - naveo je Vučević.

Prodaja radničkog univerziteta

On je napomenuo da zgrada Radničkog Grad do pre godinu i po – dve nije ni bila u vlasništvu Grada, već da su uz podršku Vlade dobili to vlasništvo.

Svakako je veliki uspeh za Novi Sad, za Vojvodinu i rešenje ovog problema. Ovo nije pitanje što je grad zaradio 5,3 miliona evra što jeste ozbiljan novac u gradskoj kasi i prilika da nešto novo uradimo za građane, nego je tu snažna simbolika. Mi ćemo imati jedan biznis centar i to u industriji koja je dominantna, to je ta tzv. četvrta industrijalizacija. Kompanija iz Novog Sada, najveća IT kompanija koja je u stopostotnom srpskom vlasništvu odlučila je da kupi zgradu, dva mlada momka su odlučila da krenu u ovu investiciju. Obećao sam im da će grad pružiti svu podršku u smislu da ćemo zajednički urediti okolinu radničkog univerziteta. Mislim da ne postoji centralnije, bolje mesto za jedan objekat, verujem da ćemo ubrzo dobiti biznis kulu i simbol Novog Sada u novom periodu oporavka. Ponosan sam što imamo ovakve kompanije i ovakve uspešne ljude. Srećan sam što prisustvujemo promeni konfiguracije grada na bolje. Nekad su tu bile velike fabrike, ta nekadašnja Radnička ulica ima drugu sliku, i tek će da ima.

Na prostoru propale hemijske industrije dolazi Trilateral, odnosno Epik gejms kao svetski brend sa investicijom od 20 miliona dolara. Na 500 metara vazdušnom linijom ćemo imati dve vrhunske IT kompanije. Nema bolje pozivnice i pokušaja da ljude zadržite ovde nego ako su oni zadovoljni.

Pomoć za nekoliko kategorija stanovništva

Vučević 2020. godinu ocenjuje kao tešku, ali dodaje da su se borili najbolje što su umeli i nisu odustali ni od jednog projekta.

Doveli smo Trilateral, odnosno Epik gejms je kupio Radničku 32, a sada i Vega kupuje zgradu Radničkog univerziteta, a blizu smo toga da uspešno završimo priču sa Nidekom. Mi od ovih para koje prihodujemo, finansiramo i decu u vrtićima, gradimo nova obdaništa, rekonstruišemo domove zdravlja, kupujemo nove autobuse i pravimo nove bulevare, rekonstruišemo škole, pomažemo najugroženijim penzionerima. Juče smo na Skupštini grada odlučili da će oko 4.800 penzionera koji imaju penzije oko 15.000 dinara dobiti po 5.000 dinara. Dobiće i nekoliko hiljada korisnika socijalne pomoći po 5.000 dinara, ako i sve porodice koje imaju decu sa invaliditetom. Grad nije odustao tokom cele 2020 nije odustao od socijalnih davanja. Obdaništa su ostala besplatna, a predvideli smo za sledeću godinu rekordan broj privatnih vrtića kojim će biti subvencionisani. Takođe smo odlučili da podržimo privrednike u Novom Sadu, za prva dva meseca 2021. zakupci gradskog poslovnog prostora i Spensa imaju popust od 50 odsto. Grad će manje prihodovati 54 miliona dinara, a SPENS gotovo 17 miliona dinara, ali pokušavamo da sačuvamo privrednike i radna mesta i da ih razumemo. Verujem da ćemo krajem proleća kako krene masovnija vakcinacija imati povratak u normalnije životne tokove.

Stefan Milenković – veliko pojačanje

O imenovanju našeg najpoznatijeg violiniste Stefana Milenkovića za direktora Koncertne dvorane Vučević kaže da nema bolje od njega za tu poziciju.

Ovo je poziv svim našim sunarodnicima, našim građanima da se vrate u svoju državu i da imaju šanse da ovde rade. Zahvaljujem se Stefanu Milenkoviću na hrabrosti da dođe sa svojom porodicom u Srbiju. Za mene lepša pozivnica ne postoji. Ako je neko napravio karijeru u inostranstvu to je Stefan Milenković, i mi nismo mogli jače pojačanje da dovedemo, a da je naše gore list. On ima potpuno odrešene ruke da kreira sve što misli da je najbolje i najfunkcionalnije za taj deo kulturnog života grada. Ima punu podršku i verujem da ćemo sa njim uživati u velikim spektaklima. Ponosan sam što ni u najtežim momentima nismo zapostavili kulturu.

Kurir