BEZBRIŽNA ZEMLJA U KOJOJ JE RADNIK BIO GOSPODIN: Bivša Jugoslavija za Milana i dalje živi, u kući napravio mali muzej SFRJ

Ljubav prema bivšoj Socijalistička Federativnoj Republici Jugoslaviji, iako nije živeo u to vreme, motivisala je mladog Milana Pejeva da u svojoj kući napravi manji muzej sa svim predmetima iz tog perioda. Kroz priče starijih ljudi, dokumentarce i knjige zavoleo je vreme kada je, kako kaže, radnik bio gospodin i kada su svi mogli da priušte odlazak na more, a za glavnog lika, među gomilu predmeta, izabrao je Josipa Broza Tita.

Od maršala Tita je i sve počelo, priča 28-godišnji Milan, kada je pre 7 godina u kući pronašao njegovu bistu i sliku, a Jugoslaviju je zavoleo i pre toga. - Pričali su mi dosta tih nekih priča, stariji ljudi koji su živeli u to vreme i privuklo me je to nešto prema tom vremenu, bezbrižnom vremenu, kad je, što bi se reklo, radnik bio gospodin i to neko mirnije vreme, lepše, kad su svi radili, išli na more sa tim popularnim crvenim pasošem i gledao sam neke dokumentarce, čitao knjige, dosta ljudi su mi pričali kako se živelo i to me nešto privuklo da sve to napravim – priseća se Pejev.

Privesci, ambalaže, značke, grbovi, slike, zastave i ploče iz perioda bivše Jugoslavije, samo su neki od predmeta koji se mogu videti u njegovom kućnom muzeju.

- Dosta ljudi mi pomaže, na neki način, jer mi poklanja te stvari, pošto verovatno to njima ne treba, a meni puno znači. Dosta stvari sam kupio i sa interneta – kaže Pejev.

Po zanimanju je muzičar, pa mu odlazak u druge gradove i susedne zemlje dodatno omogućava da pronađe zanimljive, stare predmete koje svaki put podsete na prošlo vreme.

- Čisto iz nekog hobija sve to radim, nisam ni razmišljao da u narednom periodu to unovčim... da se sačuva od zaborava to neko lepše i mirnije vreme, da vide ljudi, naročito mladi, te neke stvarčice koje su nekad bile svakodnevica, a danas su retkost – navodi Pejev.

Retkost su, kaže, značke, koje više nisu aktuelne kao ranije, metalne kasice, kao i ambalaže koje su sada retro i mnoge druge stvari koje su ponestale ili nestaju.

U njegovom muzeju mogu se videti i stari telefoni, televizori, medalje sa raznoraznih takmičenja, odrenje, kao i Titove reči na požutelom platnu - "Čovek to je naše najveće bogatstvo".

Mladi kolekcionar kaže da duh vremena nekadašnje Jugoslavije za njega i dalje živi.

Svako ko bi voleo da upozna Jugoslaviju i van udžbenika, Pejev poručuje da može slobodno da poseti njegov mini-kutak. Od mlađih su mu za sada dolazili samo prijatelji, a on je nakon uloge kustosa, zajedno sa njima pravio dobre svirke i atmosferu u njegovoj maloj bivšoj "Jugi".

- Jeste da je u kućnoj varijani, ali svako ko želi i koga interesuje može da dođe da pogleda – poručuje Pejev.

Do sada je nailazio samo na pozitivne komentare, a najviše ih je dobijao od onih koji su okusili to vreme.

- Prosto su oduševljeni, sa uspomenom nekom se sećaju lepih tih vremena i baš su oduševljeni... nadam se da ću u budućnosti da proširim, da što više ljudi dođe da pogleda taj neki moj mini-muzej. Drago mi je da i dalje to ljudi cene i vole, da sačuvamo od zaborava te neke stvari i to neko lepše vreme što je bilo – kaže on.

Dalji plan mladog čuvara uspomena je da napravi stranicu na društvenim mrežama kako bi njegovu "Jugoslaviju u malom" videli i ljudi iz drugih gradova, ali i da ih pozove da to vide i uživo.

