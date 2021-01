OD NJIHOVIH SREĆNIH LICA NEMA LEPŠE NAGRADE: Aleksandar je čovek velikog srca i do sada je usrećio više od 400 mališana

LOZNICA – U godini iza nas preturili smo mnogo toga preko glave, a u takvim okolnostima, dok su mnogi mislili kako da pomognu sebi i svojim bližnjima, Aleksandar Kikanović iz Loznice mislio je kako da pomogne drugima.

Ove godine pretrčao je više od 2.500 kilometara, ali se nije umorio već je početkom decembra preko društvenih mreža pozvao sugrađane da doniraju novac, ili novogodišnje paketiće koje će on nositi deci čije porodice nisu u situaciji da im to omoguće.

- Nisu laka vremena, ali koliko god da je nama teško uvek ima onih kojima je teže. Da bismo im koliko-toliko ulepšali život potrebno je nešto preduzeti. Uverio sam se da mnogi hoće da pomogne, ali treba neko da ih na to pokrene. Moj poziv naišao je na odličan odziv i kroz novac, ili kupovinom paketića pomogli su mnogi iz Loznice, ali i naši ljudi u inostranstvu. Mislio sam da ću nositi paketiće do kraja godine, ali sada vidim da će to potrajati do Božića. Do sada sam podelio više od 450 novogodišnjih paketića, a do velikog praznika možda to bude i 500. To je mnogo obradovane dece, a od njihovih srećnih lica nema lepše nagrade – priča Kikanović, koji radi po smenama i često čim ujutru izađe iz treće kreće da nosi paketiće.

foto: Privatna Arhiva

Do sada su ih dobila deca u Lipničkom Šoru, Klupcima, Jelavu, Kozjaku, Jadranskoj Lešnici, Banji Koviljači, Koreniti, Voćnjaku, Loznici, nekoliko osnovnih škola, Dnevnom boravku "Sunce", Domu za decu i omladinu u Banji Koviljači, Dečjem odeljenju lozničke Opšte bolnice…

- Ne žive sva deca onako kako bi trebalo, a ovo je sitnica koja će ih bar malo usrećiti. Ne moram ovo da radim, sigurno je nekima čudno što se umaram umesto da sedim kod kuće, ali mene ovo ispunjava. Jednostavno volim da pomažem, posebno kada su deca u pitanju – kaže maratonac kome oko prevoza kolima pomaže Lazar Todorović, koji je i prvi donirao paketiće.

foto: Privatna Arhiva

Kikanović cele godine nije mirovao, a čim se vratio sa ultramaratona Loznica-Moskva posle istrčnih oko 2.000 kilometara nastavio je da pomaže.

Zbog zatvorene ruske granice nije mogao u Moskvu, ali je trčao po Srbiji. Prešao je 75 kilometara od Loznice do Valjeva, više od 90 od Valjeva do Beograda za lečenje sedmogodišnjeg Pavla Tasića, u čast zdravstvenih radnika koji se bore sa koronom 40, od Valjeva do Divčibara.

foto: Privatna Arhiva

Na Svetu Petku završio je maraton od oko 300 kilometara i za sedam dana posetio Crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini i manastire Lelić, Ćelije, Pustinja, Rača i Soko-grad, trčeći za zdravlje dece i svih nas u vreme korone. Trčao je i oko 36 kilometara od Sombora do Odžaka, krajem novembra za lečenje četvorogodišnje Jovane Barušić. To je Kikanović, neumoran da drugima pomogne.

(Kurir.rs/ T.Ilić)

Kurir