MALA ANA (11) ŽIVI U KUĆI STRAVE: Volela bih da imam vodu da mogu da se okupam kao sva ostala deca I PORED SVEGA, ODLIČAN JE ĐAK

Volela bih da imam vodu u kupatilu da mogu da se okupam kao sva ostala deca, skromnim glasom izgovara svoju želju jedanaestogodišnja Ana, koja sa svojom porodicom živi u jednoj od najnerazvijenijih opština u našoj zemlji u Bujanovcu, u kuća strave i užasa, koja može biti najkraći opis onoga što zatičete pri ulasku u dvorište.

Sumorno-siva atmosfera koju su ljudi iz Humanitarne organizacije Srbi za Srbe videli u domu porodice Janjić, izazvala je u njima šok i nevericu, a frontalni pogled na nju izaziva osećaj straha, jer centralni stubovi izgledaju kao da će svakog trenutka pući usled pritisaka koji trpe od krova i nestabilnih temelja koji su, protokom vremena, oslabili, navodi Jugmedia.rs.

„Kuća je stara preko sto godina. Tu smo se pre pedesetak godina doselili iz ulice nedaleko odavde. Nažalost, nemamo nikakvih mogućnosti da sredimo kuću“, govori im na početku razgovora Ivica Janjić.

Porodicu Janjić, osim Ivice i male Ane, čine i njegova sestra Dušica i najstariji član porodice deda Dragić.

Žive od socijalne pomoći u iznosu od 12.000 dinara, dečijeg dodatka u iznosu od 3.000 i male dedine penzije, a od životinja čuvaju kokoške i piliće.

„Radim šta stignem. Uglavnom idem u nadnicu kada me ljudi pozovu, kada ima posla. Otac nam je star i ima velikih problema sa pritiskom, dok, kao što vidite, sestra Dušica ima problema sa lopaticama i kičmom od malih nogu“, priča Ivica.

Ako im je spoljašnjost kuće izazvala sva ona osećanja, unutrašnjost kuće ih je samo dodatno pojačala.

Umesto parketa – goli beton, umesto PVC stolarije – stari, naprsli prozori, umesto ravnog plafona – trule daske koje stvaraju osećaj da će se plafon urušiti svakog trenutka.

Ipak, slika koja im se urezala u pamćenje je izgled kupatila…

„Kada pada kiša, krov nam prokišnjava i onda se plafon natopi vodom. Zvali smo električara da nam drugačije poveže struju jer se najviše plašimo da zbog takvih okolnosti ne dođe do kratkog spoja i velike tragedije. Kao što vidite sve u kući je dotrajalo, a što se tiče kupatila, u njemu nemamo čak ni vodu“, govori Ivica o uslovima u kojima žive.

Da nije sve tako crno u ovoj priči, pokazala im je devojčica Ana, koja je zagledana u školske knjige i fokusirana na domaći zadatak ljubazno ispričala o svojim školskim uspesima jer je, i pored situacije u kakvoj se nalazi odličan đak.

Osmeh gotovo da ne skida sa lica, iako se u očima i na licu prepoznaju obrisi teškog života i velikog krsta koji, na svojim nejakim plećima, ova devojčica nosi.

Kako je Božić je simbol rađanja nade, koja se potvrđuje kroz darežljivost i milosrđe, ova Humanitarna organizacija u želji da božićnom čarolijom i detinjstvo male Ane, pokreće veliku božićnu akciju pomoći porodici Janjić.

„U planu je izgradnja nove kuće, pa pozivamo sve donatore i ljude koji prate naš rad da se uključe, kako bi maloj Ani obezbedili uslove za bolje i srećnije odrastanje“, kažu iz organizacije Srbi za Srbe.

foto: Srbi za Srbe

