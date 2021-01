ODLUKA LOZNIČKOG PARLAMENTA: Usvojena odluka o dodeli novca porodicama za kupovinu ili izgradnju kuća na selu

LOZNICA – Loznica želi da podmladi sela zbog čega je na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta usvojena odluka o dodeli bespovratnih sredstava iz gradskog budžeta mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području. Kako je odbornicima rekao načelnik gradske uprave Vladimir Radojčić, cilj je oživljavanje sela tako što bi se podstakli mladi ljudi na teritoriji grada Loznice, ili su poreklom iz Loznice, da ostanu, odnosno započnu život na seoskom području.

foto: Kurir/T.Ilić

Odlukom je definisano da je mlada porodica bračni par supružnika pojedinačno mlađih od 43 godine, ili roditelj koji živi sa jednim, ili više maloletne dece. Oni mogu ostvariti pravo na kupovinu, rekonstrukciju, ili izgradnju kuće neto površine do sto kvadratnih metara, odnosno do 20 kvadrata po članu porodice. Porodica to pravo može ostvariti samo jednom u iznosu najviše do 600.000 dinara. Neki od uslova su i da na gradskom i seoskom području Loznice i Srbije u svojini nemaju objekat za stanovanje, a pravo na ovakvu vrstu pomoći imaju porodice čija su ukupna primanja na mesečnom nivou svih članova niža od dve prosečne mesečne neto zarade u Loznici.

Ovo nije prvi pokušaj grada da vrati mlade u seosko područje. Loznica je pre pet godina donela odluku o izdvajanju pet miliona dinara za kupovinu kuća na selu, sa okućnicom do 50 ari, za mlade bračne parove koji nemaju zaposlenje ni rešeno stambeno pitanje. Interesovanje je pokazalo pedesetak parova iz cele Srbije, četiri para su se javila na konkurs, a dva ispunila uslove. Ipak je potpisan samo jedan ugovor o kupovini seoske kuće u Gornjoj Koviljači sa bračnim parom koji je tada imao četvorogodišnje dete. Na to je odbornike podsetio pomoćnik gradonačelnika Dejan Stalović.

foto: Kurir/T.Ilić

- Imali smo sličnu odluku kojom smo želeli ojačati seoska područja i rekli smo da mladim bračnim parovima sa određenim zanimanjima, učitelj, profesor, poljoprivredni inženjer, veterinar ili doktor, damo finansijsku podršku da se nastane na selu. Bilo je mnogo zainteresovanih, ali smo samo jednu porodicu taj način finansijski pomogli. Rešili smo da spustimo kriterijume i sada je važno da to budu mladi bračni parovi, bez obzira čime se bave, koji hoće da žive na selu – kazao je on.

Javni poziv raspisaće Gradsko veće najkasnije do 31.marta u skladu sa planiranim novcem u gradskom budžetu. Kakvo će ovoga puta biti interesovanje i realizacija, hoće li se više mladih porodica odlučiti da se skući u nekom od lozničkih sela biće poznato po okončanu konkursa. Ideja grada je da takvima pomogne i mlade vrati na selo.

(Kurir.rs/T.Ilić)

