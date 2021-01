ČOVEK PREŽIVEO ZAHVALJUJUĆI HITROJ REAKCIJI GORSKE SLUŽBE: Evo u kakvom je stanju Dragan, koga su spasioci sinoć izvukli iz reke

Meštanina sela Glogovac kod Bele Palanke, Dragana S. (64) spasla je Gorska služba juče kasno uveče u Toponičkoj reci u podnožju Suve Planine, a nakon prijave nestanka iz njegove porodice.

Sedmorica spasilaca GSS mogu da se pohvale podvigom jer su ga pronašli za nepuna tri sata i pored "surovog" terena po kome su ga tražili. Nesumnjivo da bi se deka smrzao da spasioci nisu bili hitri i efikasni.

Njega je nakon spasavanja preuzeo sanitet iz Bele Palanke i prebacio u Pirot radi dijagnostike.

Selo Glogovac je udaljeno od Bele Palanke oko 10 kilometara, a on je nađen nekoliko kilometara od kuće.

Od ljudi upoznatih sa slučajem saznajemo da je Dragan i ranije išao u šetnju istom maršrutom.

"Na sebi je imao promrzline i lakše povrede, ali je svejedno prebačen u bolnicu u Pirotu da bi se uradila detaljna dijagnostika", rečeno nam je u Domu Zdravlja u Beloj Palanci.

Portparolka Gorske službe kaže da potraga srećom nije dugo trajala jer bi čovek pretrpeo veće zdravstvene posledice.

"Gorskoj službi je sinoć prijavljeno da se muškarac izgubio u podnožju Suve planine. Poziv za pomoć GSS je dobio od člana porodice nestalog čoveka, koji se poslednji put porodici javio oko 19 časova. Pripadnici GSS su muškarca na nosilima preneli preko nabujale vode dok je padala kiša. Čovek je uspešno evakuisan, predat ekipi Hitne pomoći. U akciji spasavanja učestvovalo je sedam spasilaca", saopštila je ona.

Kako nezvanično saznajemo, on je, idući po planini, pokušao preko kamenja da pređe ovu reku, ali mu je skliznula noga tako da je povredio skočni zglob pa je tu i ostao u reci sve do dolaska spasilaca. Problem je bio i što je nabujala voda zbog kiše i snega tako da je to uticalo na viši intenzitet njegovog smrzavanja.

