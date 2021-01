PUTEVI SRBIJE: Prilazi zimskim turističkim centrima prohodni

JP "Putevi Srbije" saopštilo je večeras da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni, a da na nekim deonicama puteva u Srbiji na kolovozima ima snega do pet centimetara.

Deonice na kojima ima snega su: I B-21, Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-36, Paraćin - Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-231, Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Divljaka - Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Preporučuje se oprezna vožnja, a savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put.

(Kurir.rs/Tanjug/Putevi Srbije)

