MERE HITNE ZAŠTITE I SPASAVANJA: Proglašena vanredna situacija u Leskovcu, za 24 sata palo 70 litara kiše po metru kvadratnom

Posle opština Bojnik, Doljevac, Vladičin Han i Vlasotince, vanrednu situaciju je proglasio i Leskovac zbog elementarnih nepogoda, prouzrokovanih obilnim padavinama, što je izazvalo poplave, izlivanje bujičnih potoka, a bilo je i obrušavanja puteva.

U opštini Bojnik nadomak Leskovca, vanrednaa situacija je proglašena još jutros.

foto: D.M.

Leskovac je, inače, već nedeljama u vanrednoj situaciji zbog korona virusa.

Iako vodostaj trenutno stagnira na svim rekama u slivu Vlasine, posledice su evidentne i neophodno je primeniti mere hitne zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara.

- To znači da će biti angažovana dodatna mehanizacija, evakuisani i zbrinuti ugroženi stanovnici i formiraće se Komisija za procenu štete na infrastrukturnim, stambenim i pomoćnim objektima, kao i na poljoprivrednom zemljištu - kaže komandant Štaba za vanredne situacije Bratislav Petrović.

foto: D.M.

Vodosnabdevanje je u prekidu i dalje, a što se struje tiče, situacija je povoljnija. Osposobljeni su 10-kilovoltni dalekovodi u pravcu manastirišta (bez kraka za Brezovicu), zatim pravac Šišava do Sredora ( bez kraka za Lipovicu i Gunjetinu), pravac Svođe do samog Svođa, bez kraka za Ravni Deli. Pravac Orašje je osposobljen do Kozara. Prema Lopušnji i dalje nema struje, kažu u vlasotinačkom ogranku EPS-a.

foto: D.M.

Kiša i sneg već četri dana neprestano padaju u Jablaničkom okrugu, a samo u poslednja 24 sata palo je 70 litara po metru kvdratnom.

(Kurir.rs/ D.M.)

Kurir