NAPADALO VIŠE OD 80 CM SNEGA: U Prijepolju u raščišćavanju puteva pomažu i meštani

U opštini Prijepolje visina snežnog pokrivača u pojedinim mestima je i preko 80 centimetara, ali većih problema za sada nema, izjavio je danas predsednik te opštine Vladimir Babić.

On je naveo da je sinoć do ponoći na nekim teritorijama napadalo više od 80 centimetara snega, ali da je to uobičajeno za Prijepolje, pogotovo na nadmorskim visinama oko 1.200 metara.

- To za ljude iz Beograda izgleda strašno, ali stanovnici opštine Prijepolje se pripreme za takve, teške periode - rekao je Babić.

Istakao je da su ekipe nadležnih službi na terenu kako bi putevi što pre bili prohodni, te da u raščišćavanju snega pomažu i meštani.

Babić je rekao da zbog snega ima problema u snabdevanju električnom energijom, ali da oni nisu veliki i da ih ekipe Elektrodistribucije u Prijepolju rešavaju na terenu.

Opštini Prijepolje je ranije danas JKP "Beograd put" ustupilo na korišćenje kamion za čišćenje snega, kao pomoć u borbi sa snežnim nanosima.

Babić je zahvalio na pomoći jer, kako je rekao, opština nema dovoljno sredstava da u zimskim uslovima, kada su zavejani, izađe na kraj sa snegom.

- Ovaj kamion će biti u prvim redovima i daće ogroman doprinos u čišćenju naše opštine - rekao je on.

