VODA UŠLA U VIŠE KUĆA U KOSOVSKOJ MITROVICI: Bujica odnela most kod Leposavića

Na Severu Kosova u prethodnim danima bila su poplavljena uglavnom poljoprivredna zemljišta, medjutim, danas je počeo da raste nivo reke Ibar, što je ugrozilo i domaćinstva u Kosovskoj Mitrovici.

Kossev na terenu saznaje da je više porodica koje žive u blizini Česminog luga, nedaleko od Gradske toplane, te u blizini "žutog mosta" već evakuisano uz asistenciju vatrogasaca.

Voda je preplavila dvorišta i ušla u najmanje dve kuće koje se nalaze ispod tog mosta dok je ujedno u tom delu, prema saznanjima tog portala, preventivno prekinuto snabdevanje električnom energijom.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević kazao je za Kossev da se očekuje da oko 23 časa dodje do pada vodostaja i istakao da postoji solidarnost medju gradjanima koji se medjusobno pomažu.

Kada je u pitanju obezbedjivanje rečnog korita - postavljanja džakova sa peskom, Radojević navodi da procenu o potrebi za tim daje Agencija za vanredne situacije i vatrogasna jedinica.

Nagli rast nivoa Ibra, pored izlivanja i plavljenja useva, doveo je do bujica u selu Gornji Krnjin, na četiri kilometra od Leposavića, koje su potpunosti srušile most koji je to naselje povezivao sa Ibarskom magistralom, a potom sa Leškom i Leposavićem.

Kurir.rs/Beta

Kurir