NEČUVENO! TUŽILA GA JER JOJ NIJE DAO VIŠE: Humanitarac napaćenoj ženi obezbedio pomoć, pa završio na SUDU (KURIR TELEVIZIJA)

Dobrotvor iz Novog Pazara Hido Muratović može da se pohvali sa 50-ak kuća koje je podigao u svom dosadašnjem humanitarnom radu za siromašne porodice iz predela Peštera, Golije i Rogozne. Ipak, pomoć koju godinama nesebično pruža dovela ga je pred sud i to, kako je naglasio, zbog lažne optužbe osobe kojoj je darivao ogrev i odeću! Sve je počelo kada je pre pet godina posetio ženu koja je živela sama u devet kvadrata. "Iz sažaljenja prema njenom životu sam joj kupio pet metara drva i garderobu, ali posle tri godine ona me je tužila zato što nisam hteo da joj napravim kuću", objašnjava za Kurir televiziju gospodin Muratović, koji se od 2015. godine sudi sa Hasimom Gusinac. Dodaje da je njen advokat napravio tužbu zbog koje je ostao bez teksta, prvi put za svojih 60 go dina života. "Pune tri godine obilazim sud. Sudija me kaznio 53.000 dinara za tu lažnu tužbu u kojoj piše da se delimično usvaja tužbeni zahtev tužitelje Gusinac Hasime, po kome me obavezuju da na osnovu pričinjene štete za uništenu drvenu građu isplatim pomenuti iznos", kaže nesrećni čovek, čiji slučaj potvrđuje poznatu izreku da "dobro delo nikada ne prođe nekažnjeno". Presuda od 53.000 dinara je poništena na Višem sudu u Novom Pazaru, ali je u sledećoj odlučeno da Hido ipak treba da plati oko 6.000 dinara. Novopazarac naglašava da mu ne pada na pamet da plati kaznu. "Mnogo sam uradio za ovu državu a da mi se ovako vraća. Ranili su moju dušu i porodicu, napali su božije amanete koje nosim 30 godina, ali sam ja sačuvao dušu i obraz", napominje Hido. Odgovor od suda u Novom Pazaru o ovom slučaju još uvek nismo dobili.

