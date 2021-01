POSLE DVA MESECA BEZ KOVID PACIJENATA: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača izlazi iz kovid sistema

BANJA KOVILJAČA - Deo kovid sistema srpskog zdravstva minula dva meseca bila je i Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Koviljača" koja je svoje kapacitete, po drugi put, na raspolaganje stavila od 11. novembra prošle godine.

Prema rečima dr Aleksandra Jokića, v.d. direktora ove zdravstvene ustanove, od danas bolnica izlazi iz kovid sistema i počinje pripreme za vraćanje redovnom poslu.

foto: Kurir/ T.Ilić

- Naš kapacitet bio je 78 kreveta, od kojih su 40 bila kiseoničnа mesta, a u minula dva meseca kroz našu ustanovu prošlo je 214 pacijenata. Imali smo jedan smrtni slučaj. U kovidu je radilo 105 ljudi, imali smo stručnu pomoć jednog lekara iz beogradskog Urgentnog centra i tri iz Loznice, kao i po šest do osam sestara iz Urgentnog centra. Od zaposlenih u kovidu zaraženo je sedam zdravstvenih i jedan nezdravstveni radnik, a nikome nije trebalo bolničko lečenje. Sada izlazimo iz kovid sistema, u ponedeljak će ekipe Zavoda za javno zdravlje u Šapcu obaviti kompletnu dezinfekciju objekta, posle toga do nedelje sređujemo prostor i 25. januara počinjemo da radimo uobičajeno, a na raspolaganju će biti i vile ‘’Dalmacija’’ i ‘’Hercegovina’’ – objašnjava dr Jokić.

Kako kaže otkako se saznalo da ustanova izlazi iz kovid sistema počelo je interesovanje za ponovno korišćenje njenih usluga, a ona će nastaviti da radi tamo gde se stalo.

foto: Kurir/ T.Ilić

- Svi koji su preko RFZO i preko PIO Fonda prekinuli lečenje moći će da ga nastave. Prvo pozivamo pacijente kojima je prekinuto lečenje i one kojima je odložno, kontaktiraćemo i one čija stara rešenja nisu iskorišćena, a istekla su u međuvremenu kada smo prekinuli rad i prešli u kovid sistem. Prvo ćemo njima da nadoknadimo propušteno, posle toga idu oni koji dobijaju nova rešenja, a oni koji dolaze privatno će zakazivati vreme kad im to odgovara. Svi koji su prekinuli lečenje, ili bili zakazani pa odloženi dobiće nove termine – kaže on.

Podsetimo, proletos je Specijalna bolnica do prvog maja funkcionisala prvi put kao privremena kovid-bolnica. Lečena je 71 osoba i sve su posle testiranja koje je pokazalo da su negativni na kovid-19 i otišle

svojim kućama. Banje u Srbiji su od 13. aprila postale tzv. kovid bolnice i u njima su lečeni zdravstveni

radnici, zaposleni u zdravstvenim ustanovama, pripadnici MUP-a, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su bili zaraženi lakšim oblikom koronavirusa.

Kurir.rs/T.Ilić

Kurir