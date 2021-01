ČETVORO DECE JE POTPUNO ZAVEJANO, A ŠKOLA POČINJE U PONEDELJAK: Ako se sneg ne očisti jedino rešenje su konji, a put je dug 22 km

Prilaz kući porodice Raičević, koja živi na Pešteri u selu Blato, potpuno je zavejan. Oni apeluju na nadležne da im izađu u susret i očiste put do njihove kuće, kako bi deca od ponedeljka mogla u školu.

Raičevići imaju četvoro dece, dvoje idu u osnovnu, dvoje u srednju školu. U školu moraju peške u susedno selo Bare i to 22 kilometra u oba pravca.

Kući Raičevića sada, zbog mnogo padavina, ne može da se priđe. Stojna Raičević, majka četvoro dece, priča da je sneg pao još pre 15 dana, te da su od tada potpuno zavejani.

foto: Printskrin RTS

Napolju izlaze da namire stoku i dalje od toga ne mogu. Ogreva i hrane, priča, imaju dovoljno jer za njih ovo nije ništa novo, svake godine ih zaveje.

Ove godine je, međutim, kritično jer se za dva dana nastavlja školska godina.

Zvali su, kaže, opštinu Sjenica da im pomogne i očisti put do kuće. Sa mašinama su došli do sela, ali ne i do Raičevića, priča nam Stojna.

Ako im iz opštine ne budu pomogli, Stojna kaže da im je jedino rešenje da deca u školu idu na konjima, jer se kroz sneg ne može ni kolima ni traktorima.

Raspust se završava u ponedeljak, škola ponovo počinje, pa se Raičevići nadaju da će neko čuti njihov apel, očistiti im put kako bi stigli do učionica.

(Kurir.rs/ RTS)

