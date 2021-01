POČELA MASOVNA IMUNIZACIJA NOVOSAĐANA: U prvom satu vakcinisano 100 građana!

Masovna imunizacija Novosađana počela je jutros u osam časova, a u prvom satu je vakcinisano oko 100 građana. Tom prilikom vakcinisani su zamenik gradonačelnika Milan Đurić, članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić i savetnica gradonačelnika Nada Kobac. Punkt na Novosadskom sajmu gde je vakcinacija u Novom Sadu organizovana, obišao je i član Gradskog veća za zdravstvo dr Dragan Stajić, zajedno sa direktorom Instituta za javno zdravlje Vojvodine prof. dr Vladimirom Petrovićem i direktorom Doma zdravlja „Novi Sad“ prim. dr Veselinom Bojatom.

foto: Grad NS

- Sa ciljem da organizovano, bezbedno, uz poštovanje svih mera zaštite, vakcinišemo što više ljudi u što kraćem vremenu Grad Novi Sad je u saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad, Institutom za javno zdravlje Vojvodine, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, Vojskom i Crvenim krstom organizovao ovaj punkt. On ispunjava sve neophodne uslove. Kompletno je infrastrukturno opremljen, lako dostupan građanima, pristupačan je osobama sa invaliditetom, omogućeno je poštovanje svih mera bezbednosti i obezbeđen je jednosmeran prolazak pacijenata - izjavio je Dragan Stajić i dodao - U dve smene, svakoga dana od osam do 18 časova radiće deset medicinskih ekipa, a pored njih u proces su uključene i ekipe Hitne pomoći i redarske službe. Očekujemo da danas bude vakcinisano 720 naših sugrađana, a narednih dana bi taj broj mogao da bude i veći. Ovo je početak kraja epidemije i ja pozivam naše sugrađane da se prijave i odazovu procesu imunizacije jer je to najbolji način da što pre steknemo kolektivni imunitet.

foto: Grad NS

Direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine prof. dr Vladimir Petrović je istakao da je za sada prijavljeno oko 25 hiljada Novosađana i da očekuje da će narednih dana biti utrošeno 5,5 hiljada doza vakcina koje su u Novi Sad stigle u toku jučerašnjeg dana.

-Danas se imunizacija sprovodi kineskom vakcinom proizvođača Sinofarm. Radi se o inaktivisanoj vakcini koja ima uobičajene kontraindikacije, ali se ne preporučuje trudnicama i dojiljama. Procenjujemo da je potrebno da vakcinišemo oko 70-80 hiljada Novosađana kako bismo završili sa epidemijom – objasnio je prof. dr Vladimir Petrović.

foto: Grad NS

Prema rečima direktora Doma zdravlja „Novi Sad“ prim. dr Veselina Bojata pacijenti su na vakcinaciju pozivani preko kol-centra Doma zdravlja. On je naglasio da je više od 45 posto sugrađana koji će biti vakcinisani danas preležalo koronu.

-To govori o tome da upravo ti ljudi ne žele da im se bolest ponovo dogodi i da žele da se što pre zaštite. Imunizacija je svetlo na kraju tunela i ovu situaciju prevazići ćemo odgovornim ponašanjem, pridržavanjem propisanih mera i masovnom vakcinacijom građana – izjavio je prim. dr Veselin Bojat.

Kurir.rs/ S. S.

Kurir