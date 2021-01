VUČEVIĆ: Cilj nam je više od 100.000 vakcinisanih, kako bismo se što pre vratili normalnom životu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izrazio je zadovoljstvo odzivom sugrađana na imunizacija protiv Korona virusa.

- Dragi sugrađani, jutros sam dobio podatke o jučerašnjem, prvom danu imunizacije, koji su premašili sva naša očekivanja, jer su zdravstveni radnici vakcinisali 1.291 građanina, a bilo je prijavljeno 730. U prva dva sata jutros, do 10 sati, dakle drugog dana imunizacije, vakcinisano je 400 Novosađana, a imamo prijavljeno više od 25.000. Cilj nam je da imamo više od 100.000 vakcinisanih sugrađana, kako bismo se što pre vratili normalnom životu. Ponosan sam na državu Srbiju koja je omogućila izbor vakcine i to što su one poptuno besplatne. Sve ovo nam uliva poverenje da smo svi razumeli šta treba da uradimo u narednim danima kako bismo pre svega sačuvali naše živote i zdravlje i, naposletku, borili se za našu ekonomiju.

