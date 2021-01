PREDRAG ROĐENDAN SLAVI SAMO ISPOD SVETOG DRVETA Neobična proslava imendana kod Topole: Urezao sam krst nakon SNOVIĐENJA (FOTO)

U doba korona virusa uskraćeni smo za velike rođendanske proslave, međutim ne i Predrag Mirković iz sela Zagorica kod Topole, koji svoj imendan 20. januara već nekoliko godina pod obavezno obeležava pod otvorenim nebom, pored drveta za koje se u njegovom selu veruje da je sveto.

- Rođen sam na veliki praznik i jednu noć sam sanjao da selo u kom sam se rodio treba da ima drvo "zapis". Želeo sam da to ispoštujem pa smo pre tri godine u prisustvu sveštenika Nikole u stari hrast urezali krst i od tada ja svoj rođendan proslavljam tu. Okupe se najbliži prijatelji i rođaci, pripremamo šumadijski čaj i bogatu trpezu. Jeste da je nesvakidašnja slika da se rođendan slavi pod drvetom na njivi i to još uz sveštenika, ali doneli smo i sto koji je postavljen u slavljeničkom stilu. Danas je posni dan, pripremili smo ribu, tu su kolači i piće - rekao je Predrag.

Jedan od naslednika koji će sigurno nastaviti tradiciju koju je Predrag započeo jeste njegov sin Darko. Očev rođendan pored "zapisa" preneće na svoju decu kao običaj koji se mora poštovati.

- Svake godine na Jovanjdan obnovimo ovaj krst koji smo urezali, malo zasečemo koricu drveta, to je običaj. Ranije Srbi nisu imali crkve i nisu imali mogućnost da se mole na svetim mestima već su uglavnom hrastovo drvo obeležavali krstom kao drvo "zapis". Tu su se molili i to je bilo sveto drvo. Ja sam podržao ovu očevu želju i to je jedan od načina da se sačuva naša vera, tradicija, običaj koji su naši stari započeli - rekao je Darko.

