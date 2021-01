SNIMAK MALENOG JAKOVA RAZNEŽIO SRBIJU: Dečaku iz Užica omiljena zabava klasiranje jaja u porodičnoj radionici (VIDEO)

Snimak na kom maleni Jakov Urošević iz Užica slaže jaja na porodičnoj farmi obišao je Srbiju.

Iako ima samo 20 meseci ne igra se sa autićima i drugim igračkama već mu je omiljeno mesto za igru - radionica. I ne bi tu bilo ništa čudno da se igra kao ostala deca, međutim, Jakov klasira jaja pažljivo kao da je veliki vodeći računa da nijedno ne polomi.

- Još pre nekoliko meseci primetili smo da mu je to omiljena zabava. Sa dedom uvek ide u radionicu i tamo ih slaže, a ako nije tu onda jaja skuplja kod kokošaka. Mnogo je pažljiv i vrlo retko se desi da neko jaje razbije. Tačno zna koliko jako treba da ih uzme i spusti dalje u mašinu - kaže dečakov otac Marko Urošević.

Čak i dok nije ušao u radionicu i postao pomoćnik svom dedi, Jakovu su glavna preokupacija bila jaja i kokoške. Definitivno su mu to omiljene igračke.

- Pre nekoliko meseci dok smo radili u dvorištu, samo je nestao i počeli smo da ga tražimo, a našli smo ga skrivenog kako slaže jaja. Očigledno je da mu je to glavna zanimacija i da to voli, pa mu ne branimo. Za sada samo on pokazuje interesovanje dok se stariji sin igra na drugačije načine - rekao je Marko.

Snimak koji je dostigao veliku popularnost nastao je na Božić kad je porodica bila u radionici, jer, kako kažu, valja se. Ako važi staro verovanje da će sve što se započne na taj dan biti uspešno realizovano, nema sumnje da će maleni Jakov jednog dana biti uspešan farmer i naslediti tatu i dedu.

