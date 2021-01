PRVA ŽENA NA ČELU ZC VRANJE Direktorka dr Antić: Priznanje zasluga svih zaposlenih

Skupština grada Vranja usvojila Odluku o dodeli javnih priznanja u 2021. godini, za Dan grada-31. januar, Dan oslobođenja Vranja od Turaka 1878. godine.

Javno priznanje "31. januar", pripalo je Zdravstvenom centru u Vranju, zbog izuzetnog rezultata na unapređenju zdravstvene zaštite. Dobitnik ovogodišnjeg javnog priznanja je i Zdravstvena ustanova Apoteka Vranja, zbog izuzetnog zalaganja, organizovanja i vanrednog izvršavanja zadataka za vreme vanrednog stanja i epidemije virusa Kovid 19.

Javno priznanje "31. januar" biće dodeljeno i Zavodu za javno zdravlje, zbog izuzetnog zalaganja, organizovanja i izvršavanja zadataka na planu zaštite i bezbednosti građana.

Direktorka Zdravstvenog centra dr Ljliljana Antić u izjavi za Kurir ističe da je priznanje zasluga svih zaposlenih. Ona je podsetila da se u ZC Vranje leči blizu 300 hiljada građana Pčinjskog okruga i Kosovskog Pomoravlja i da više hiljada ljudi na dnevnom nivou dobije raznovrsne zdravstvene usluge.

- Nisam iznenađena što najznačajnije priznanje koje Grad Vranje uručuje institucijama ove godine ide baš u Zdravstveni centar Vranje i u ustanove koje na svoj način takođe pružajui i čine kompletnom sveukupnu zdravstvenu zaštitu našim građanima, tu mislim na Zavod za javno zdravlje i Apoteku Vranje. Iako je izuzetno teška godina za nama, izazovi koje je ona postavila pred nas, pokazali su da smo sposobni da se borimo radimo i organizujemo pružanje zdravstvene zaštite za sve naše građane u svim segmentima posebno u Kovid sistemu na najbolji mogući način - kaže dr Antić.

Ona ističe da je ovo istovremeno priznanje i za odličnu saradnju ZC i Kriznog štaba Grada Vranja u jednoj od najvažnijih bitaka, a to je bitka za ljudske živote I opstanak čovečanstva.

- Za mene lično to je i priznanje za sve što nosi moj potpis, a čime je unapređeno zdravstvo na krajnjem jugu Srbije uz podršku predsednika Republike Srbije , Aleksandra Vučića, Vlade I Ministarstva zdravlja. Na prvom mestu, to je završetak izgradnje I stavljanje u funkciju Novog hirurškog bloka na šta se čekalo 13 godina.Opremanje i unapređenje mnogih pojedinačnih segmenata u okviru naše zdravstvene ustanove sopstvenim ulaganjima, značajno zanavljanje medicinske opreme najsavremenijim aparatima, realizacija kompletne rekonstrukcije stare bolnice koja je u toku, najveći broj upošljenih lekara i medicinskih tehničara, najveći broj dodeljenih specijalizacija u periodu od 10 godina do sada - kaže direktorka ZC Vranje.

Ona navodi da je sve ono što je urađeno za to vreme omogućilo da se vranjsko zdravstvo organizuje na pravi način, da bude otvoren dovoljan broj Kovid ambulanti i Kovid bolnica "i da uspešno tokom cele godine pratimo promene, rotiramo i medicinsko osoblje i Kovid sistem kako bi izvojevali pobedu za svaki život i zdravlje svih naših pacijenata", naglasila je dr Antić.

U potpunosti smo spremni da zadamo konačan i odlučujući udarac u borbi protiv korone: sedam punktova u primarnoj zaštiti ZC Vranje i prateći timovi su spremni i fantastično svakodnevno sprovode opštu imunizaciju našeg stanovništva.

- Nagrada Grada Vranja povodom 31. januara, Dana oslobođenja našeg grada od Turaka, daje nam vetar u leđa i svakako pokazuje da smo sve vreme na pravom putu. Priznanje je zasluga svih zaposlenih u ZC Vranja, od higijeničara i portira, medicinskih tehničara i sestara, lekara, nemedicinskog osoblja i rukovodstva ZC Vranje. Svi smo mi tim i jedna velika porodica I svi smo zaslužili da budemo ponosni!Meni je samo pripala ogromna čast da u ime svih njih to priznanje primim i unesem u ZC Vranje. To je za mene lično ogromna čast i veoma sam ponosna zbog toga, pre svega i što kao prva žena direktorka ZC Vranje, doživljavam najveću počast od grada u kome sam rođena u kome živim i od građana kojima sam posvetila čitav svoj radni vek kao lekar na očuvanju njihovog zdravlja, a sada i kao direktorka najveće regionalne zdravstvene ustanove u najjužnijem delu naše zemlje - ističe dr.

ZC Vranje produžava dalje nesmanjenim intenzitetom, nastavljamo da radimo sa istom i još većom požrtvovanošću i ono šo mogu da najavim u danima pred nama jeste stavljanje u rad još jednog skenera, a sve u funkciji bespoštedne borbe sa koronom, ali i svim ostalim bolestima koje ugrožavaju ljudsko zdravlje.

- Lično verujem da će iskustva koja smo doživeli u godini koja je prošla i u vreme u kojem sada jesmo, od nas stvoriti bolje, plemenitije i humanije ljude. U to ime zahvaljujem se na priznanju u ime svih zaposlenih u Zdravstvenom centru Vranje - rekla je za Kurir dr Ljiljana Antić, direktorka ZC Vranje.

Od početka pandemije do 12. januara 2021. godine, u zgradi ATD-a je pregledano 30.311 pacijenata, urađeno je 24.999 laboratorijskih analiza, 22.005 RTG snimaka, 6.102 PCR testa, 8.582 brza serološka testa iz krvi i 5.426 brzih antigenskih testova iz nazofaringelnog brisa. U bolničkoj ambulanti vranjske Bolnice, pregledano je 19.069 pacijenata. Od samog početka, oformljena je i Kovid ambulanta za decu.

Imajući u vidu da je Zdravstveni centar Vranje od samog početka pandemije izazvane korona virusom poštovao preporuke struke, Ministarstva zdravlja, Kriznog štaba i Vlade Republike Srbije, kao i Kriznog štaba grada Vranja i time doprineo unapređenju zdravstvene zaštite tokom 2020. godine, Skupština grada Vranja, dodeljuje Zdravstvenom centru Vranje „Javno priznanje 31. januar“.

Laureatima će priznanja biti uručena u nedelju 31. januara, u 12 sati, u Pozorištu ,"Bora Stanković".

