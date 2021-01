VODA DONELA 2.000 kubika SMEĆA DO POTPEĆKOG JEZERA: Nastavljeni radovi na čišćenju, do sada uklonjeno oko 50 odsto otpada

Nakon što su mraz i loši vremenski uslovi nakratko zaustavili radove, nastavljeno je čiščenje Potpećkog jezera kod Priboja i do sada je izvučeno preko 50 odsto otpada, tačnije oko 4000 kubnih metara smeća.

- Ono što ponovo pravi problem jeste što visok vodostaj reka donosi nove kubike otpada, pa samo danas imamo oko 2.000 novog smeća, a oko 1000 kubika je ostalo u džepovima. Sve ćemo to ukoloniti, a za nekih deset do petnaest dana posao bi trebalo da bude završen. Uporedo radimo i na sanaciji deponije Stanjevine i na toj lokaciji biće izgrađen zaštitni zid, kako sa te tačke ne bi rekom dolazio novi otpad do Potpećkog jezera - izjavio je Goran Puzović, direktor JP "Srbijavode".

foto: RINA

Većina otpada se prevozi do deponije "Duboko" u Užicu, dok se drveće koje remeti rad Limskih hidroelektrana, smešta na lokalne deponije. Radove na čišćenju Potpećkog jezera obišla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

- Biće pojačan monotoring, a građani koji bacaju smeće na mesta na kojima to nije dozvoljeno biće najstrožije kažnjeni. Većina otpada dolazi i iz susednih zemalja Crne Gore i BiH, tako da smo održali hitan sastanak sa njihovim predstavnicima kako bi što pre bio potpisan Memorandum o razumevanju. U sve tri zemlje biće formirane radne grupe kako bi se mapirale sve depionije i kako bi zajedničkom saradnjom ovaj provblem rešili jednom zauvek - naglasila je Irena Vujović.

foto: RINA

U planu je postavljanje barijera na nekoliko lokacija duž vodotokova kako bi se količina dolazećeg otpada razbila i na taj način kasnije lakše uklonila, a ministarka je najavila da će uskoro biti otvoreni konkursi za ovaj projekat i pozvala sve lokalne samouprave da u njima učestvuju.

(Kurir.rs/ Rina)

Kurir