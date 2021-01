MRTVAČKI MOST VAŽI ZA NAJSTRAŠNIJE MESTO U SRBIJI: Zbog lokalnih legendi čak ga i meštani okolnih sela zaobilaze FOTO

Foto: Printscreen/ Youtube Plus Online

Mrtvački most važi za jedno od najstrašnijih mesta u Srbiji i nalazi se iznad reke Temštice na Staroj planini.

Leva strana reke nad Mrtvačkim mostom zove se Mrtvina, a zbog lokalnih legendi o ovom mestu čak ni meštani okolnih sela ne žele preko mosta.

Ranije su ispričali da se tu noću čuju razni neobjašnjivi zvukovi.

- Tu noću vrište duše turskih dušmana koji su po stazi klali, silovali, palili i pljačkali. Vrište za svojim životima, nerođenom decom, vrište od crnog staroplaninskog mleka kog su se napili, pa zadavili, vrište zarobljene u stenama i brzacima Toplodolske reke - govore meštani.

Na Mrtvačkom mostu vodila se velika borba između hajduka i Turaka, po kojoj je i dobio ime.

- Ljudi koje sam pitao saglasno su mi pričali da se na starom mostu, koje je bio na mestu na gde je i današnji, vodila borba između hajduka i Turaka. Hajduci su napravili zasedu u strani, današnjoj Mrtvini. Turci su se pred današnjim Mrtvačkim mostom odmarali, ali im je straža zaspala. Na to su hajduci napali, Tursi su primili borbu i u toj borbi je poginuo turski vođa Husein na samom mostu. Od tada se on zove Mrtvački most - napisao je jedan I. Krajač u "Hrvatskom planinaru" davne 1926. godine, kada je putovao ovim delom Srbije.

Nije mogao da zna da će ni dve decenije kasnije isto mesto biti poprište još jedne bitke. Naime, na vreme Drugog svetskog rata petostruko jaču jedinicu bugarske fašističke vojske pobedio je nišavski partizanski odred na Mrtvačkom mostu. Sukob se odigrao 23. matra 1944 godine, stradalo je oko 40 boraca, a nekoliko je odnela reka.

Bugarske vlasti čuvale su tajnu o broju nastradalih, ali kada se o bici na Mrtvačkom mostu pročulo, poraslo je članstvo u nišavskom odredu. Danas o ovom okršaju svedoči spomenik, postavljen na mestu gde su preminuli hrabri borci.

