BLACE UGASILO TURISTIČKU ORGANIZACIJU: Nije postojala ekonomska isplativost

Odlukom Skupštine opštine Blace od 1. januara ove godine blačka opština nema više Turističku organizaciju.

U njoj je bilo samo dva zaposlena na neodređeno vreme, a ova organizacija je od osnivanja 2016. godine organizovala najznačajniju i najposećeniju turističku manifestaciju "Dani šljive“ .

Predsednik opštine Blace Ivan Burgić kaže da nije postojala ekonomska isplativost za postojanje organizacije.

- Godišnje smo u TO ulagali od 12 do 13 miliona dinara, ali od kako je osnovana 2016. godine ova organizacija nije unapredila svoj rad. Primer je baš Šljivijada, jer je broj posetilaca na primer u 2015. godini kada TO nije postojala bio daleko veći nego u ove četiri godine kada je radila. Planiramo da novac koji je izdvajan za njen rad usmerimo na infrastrukturu, odnosno uređenje turističke ponude- potvrdio je predsednik blačke opštine Burgić.

On dodaje da je plan da se organizacija priključi nekoj drugoj ustanovi, te da gašenej neće uticati na turistički razvoj kraja, koji je poznat po šljivi i šljivovici i gde je turizam baš vezan za ovu rakiju i voće.

B.R.

Kurir