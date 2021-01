OVO JE PRAVO KOVID PRIJATELJSTVO! Vozio bicikl skoro 140 KM da bi posetio drugara iz bolnice (KURIR TELEVIZIJA)

Neko je stekao prijatelja u vojsci, a neko u crvenoj zoni u kovid bolnici. Upravo to je slučaj sa Mitrom Savićem koji je mesec dana bio u priključen na respirator i ozbiljno se borio za život. Te teške trenutke uspešno je prebrodio zahvaljujući prijateljstvu koje je razvio sa gospodinom starim 88 godina, koji ga je posetio nakon bolovanja i to biciklom. To ne bi bilo toliko interesantno, da ne žive na udaljenosti od čak 67 kilometara. "Meni je bilo lepo tamo. Dosta je ljudi, ja sam tamo sve obilazio, sve sam upoznao, sa svima sam kontaktirao", kaže penzioner i bivši pacijent Radovan Ivanović. Iako su medicinske setre negodovale, druželjubivi Sremac nije mogao da miruje. Da je i posle bolesti u kondiciji, pokazao je kada je biciklom izvezao skoro 70 kilometara a namerom da poseti druga iz bolnice. "Krenuo sam iz ove moje kujne u 7.20 ujutru, u 12 sati sam bio u centru Šida, au 13 sat sam bio u Ilincima", navodi Radovan, koji je usput svratio i u obližnje kafane u Laćarak, Martincima, Kukujevcima, Bačincima itd.

