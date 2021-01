ČETIRI SESTRE OBNAVLJAJU HRAM IZ 14. VEKA: Ispunjavaju očev amanet u dvorištu stare kuće (KURIR TELEVIZIJA)

Četiri sestre Mirjana, Jovanka, Milomirka i Nada iz sela Sjenište kod Nove Varoši, odlučile su da podignu crkvu na temeljima hrama iz 14. veka. To im je u amanet ostavio otac kao najveću želju koju nije uspeo da ispuni za života, da se obnovi stara crkva podignuta za vreme vladavine Nikole Altomanovića Vojinovića, srpskog vojskovođe koji je vladao od Rudnika do Jadranskog mora. Nada za Kurir televiziju objašnjava da se u prostor oko njihovog dvorišta nalazi Crkvina, a da je i Popovina u blizini. "Crkva datira iz 14. veka i posvećena je odsecanju glave svetog Jovana Krstitelja. Spaljena je za vreme Turaka i otac nam je ostavio amanet da to izgradimo", navela je Nada. Prema rečima sestara, pretpostavlja se da je svetinja donirana manastiru Hilandar. "Najveća nam je želja da se ovde izgradi manastir, da postoji, da oživi mesto, imamo mnogo uglednih divnih ljudi", objašnjava Milomirka i naglašava da su krstom obeležile mesto gde je nekada bio hram, na koje dolaze vernici kako bi upalili sveću i pomolili se. U Sjenište često dolaze i arheolozi kako bi izvršili istraživanja.

