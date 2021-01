NASTAVLJA SE MASOVNA VAKCINACIJA U RASINSKOM OKRUGU: Na red dolaze i sela

Masovna vakcinacija građana, na dobrovoljnoj osnovi, u Rasinskom okrugu odvija se ubrzano. Do sada je pelcovan 14.771 građanin, a još 64 lica su registrovana kao novi kovid bolesnici. Zdravstvo je ozbiljno shvatilo situaciju I ulaže maksimalne mere na stabilizaciji kovid situacije. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, najviše inficiranih je u Kruševcu 30, a zatim u Trsteniku 22, deset novih slučajeva je potvrđeno u Aleksandrovcu, a još dva u Varvarinu.

Od početka epidemije,virus je potvrđen kod 11.308 osoba na teritoriji okruga, najviše u Kruševcu 5.835, zatim u Trsteniku 1.995, u Aleksandrovcu 1.943,vu Varvarinu 476, u Ćićevcu 484 i u Brusu 475. Vakcinacija se uspešno odvija u Kruševcu (u Hali sportova) i do sada je pelcovano 8.569 lica. Imunizacija stanovništa u selima, počeće na tri punkta, u Velikom Šiljegovcu, Velikim Kupcima i Jasici i to u vremenu od 8 do 14 sati.

Kurir.rs/Ž.M.

Kurir