EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U NOVOM PAZARU NESIGURNA I NESTABILNA Dr Spahić: Malo smo zaboravili da nosimo maske

Direktor zavoda za javno zdravlje Novi Pazar dr Šefadil Spahić kaže da je u Novom Pazaru vakcinisano više od 2.000 pacijenata, uglavnom zdravstvenih radnika.

Juče je u gerontološkom centru završena revakcinacija, korisnika i zaposlenih, njih preko 910.

"Formiran je i mobilni tim koji vakciniše sve one koji žele da se vakcinišu, a koji su nepokretni. Epidemiološka situacija je nesigurna i nestabilna. U poslednja tri meseca imamo prosečno po 15 do 20 novoinficiranih. To se održava i ovih dana. Malo smo zaboravili da nosimo maske", kaže Šefadil Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar

U kovid bolnici su pozitivna četiri anesteziologa. Juče je stigla ispomoć iz Kraljeva.

Dobra vest je da je čak 48 mladih lekara Opšte bolnice dobilo specijalizaciju. Nikada se nije dogodilo da toliki broj lekara dobije specijalizaciju, pa se o tome u bolnici i Novom Pazaru govori kao o istorijskom događaju.

U Novom Pazaru je u subotu na lečenje primljeno devet novih pacijenata. Četiri punkta su formirana za vakcinaciju.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir