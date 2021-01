VUČEVIĆ: Svakoj bebi rođenoj na 1. februar na dan Novog Sada po 200.000 dinara!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je povodom dana Grada da će sutrašnji jubilej biti obeležen skromnije u skladu sa situacijom i epidemiološkim merama.

On je, gostujuću u Jutarnjem programu RTS, izjavio da ove godine neće biti tradicionalne proslave na koju smo navikli, kao što je Svečana akdemija sa zvanicama, posete predstavnika gradova prijatelja.

- Međutim, zahvaljujući savremenim tehnologijama imamo 17 video poruka iz svih delova sveta od Velike Britanije do Rusije – naveo je Vučević.

Epidemiologu Petroviću nagrada nagrada Grada

- Uručićemo februarsku nagradu gradske nagrade profesoru Petroviću, direktoru za Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Profesor Petrović je svojim radom, naučnim, lekarskim, istraživačkim, obrazovnim dostojan najvažnije gradske nagrade. To je ujedno i jedno veliko hvala i svim lekarima i medicinskim radnicima i svim ljudima koji su zaposleni u svim zdravtsvenim ustanovama – naglasio je Vučević.

Gradonačelnik je najavio da će dobitnici gradske nagrade biti i sve rođene bebe na sutrašnji dan.

- Sve bebe koje su rođenje na rođendan Grada 1. februra dobiće ček od 200.000 dinara kao dobrodošlicu i čestitku. Nadamo se da ćemo imati što više beba ne samo 1. februara, već svakog dana. Da nam treba više obdaništa i više škola i da to bude zadatak svakog budućeg gradonačelnika.

Vakcinacija ide dobro - do sad preko 25.000 primilo cepivo

Osvrćući se na vakcinaciju, prvi čovek Novog Sada je naglasio da do sada imunizacija protiče u najbolje redu.

- Odlučan je odziv građana, dobra organizacija i do juče ukupno je vakcinisamo 25.250 građana, negde oko 44.000 je ukupno prijavljeno. Najstavljamo sa vakcinacijom i naš cilj je da što pre dođemo do 100.000 Novosađana. Prema procenama epidemiologa tada bi moglo da dođe do stabilnije epidemiološške slike – zaključuje Vučević.

