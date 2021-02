MANJE OBOLELIH U RASINSKOM OKRUGU: Vakcinacija se nastavlja i po selima

Masovna vakcinacija građana, na dobrovoljnoj osnovi, u Rasinskom okrugu odvija se ubrzano. Do sada je pelcovan 14.771 građanin, a još 64 lica su registrovana kao novi kovid bolesnici. Ovaj manji broj inficiranih u odnosu na prethodni dan (150) je u ohrabrujući, ali ne zavarava zdravstvene radnike. Naprotiv, sector zdravstva je ozbiljno shvatio situaciju I ulaže maksimalne mere na stabilizaciji kovid situacije. U završnoj fazi su pripreme za početak imunizacije stanovništa u selima, koja će se organizovati na tri punkta - u Velikom Šiljegovcu, Velikim Kupcima i Jasici i to u vremenu od 8 do 14 sati.

