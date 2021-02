IZ POTPEĆKOG JEZERA UKLONJENO 40.000 METARA KUBNIH SMEĆA: Riblji fond i sav živi svet zauvek ugroženi (KURIR TELEVIZIJA)

Ekološka katastrofa, izazvana ulivanjem više desetina tona smeća u Potpećko jezero, još uvek se sanira. Ceo mesec obeležilo je vađenje ogromne količine đubreta iz jezera, a slika je nešto optimističnija otkad je veliki deo od oko 40.000 kubnih metara đubreta uklonjen. Iako rad hidroelektrane više nije ugrožen, pribojska kotlina i živi svet su trajno zagađeni s obzirom da je voda progutala polovinu otpada.

Siniša Laković, aktivista za zaštitu životne sredine kaže za Kurir televiziju da je evidentno da se riblji fond svake godine smanjuje. "Dolaskom ovog smeća gubi se kvalitet vode, smanjuje se kiseonik u vodi tako da su i te divlje životinje koje silaze na reku, svedoci smo da rovare po smeću, tako da smo svi u problemu", navodi on. Opština Priboj je najugroženija u slivu Lima jer pet opština u Crnoj Gori kroz koje protiče ova reka nema sanitarnu deponiju i svoj otpad skladište na obalama.

Ulaskom u Srbiju Lim dolazi na čuvenu ekološku bombu u zemlji - deponiju Stanjevine u Prijepolju, koja dodatno zagađuje reku i Potpećko jezero. Dragan Ljeljen, pomoćnik predsednika Opštine Priboj naglašava da je u pitanju višegodišnji problem. "Teško je reći ko je kriv, tu ima više činilaca s obzirom na to da Lim od izvorišta u Plavu sve dovde prolazi kroz tri države do uliva u Drinu i na svom toku pokupi smeće iz svih divljih deponija", objašnjava Ljeljen. Potpećko jezero je trebalo da postane turistički biser Priboja, ali je pretpostavka da se to neće desiti sve dok se problem čestih ekoloških ispada ne reši zauvek.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir