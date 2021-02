SANJA JE PARKIRALA ISPRED PRODAVNICE U PRIBOJU: Vlasnik joj ubrzo isekao gume i zablokirao kola jer nije odmah ušla da kupuje

Priboj – Jednostavan odlazak do prodavnice za jednu građanku Priboja pretvorio se u doživaljaj koji će još dugo pamtiti. Jer, nakon što se parkirala ispred marketa u starom delu grada, kad se vratila na to mesto dočekao ju je neprijatan prizor – izduvane prednje gume i nemogućnost da pokrene svoj auto.

„Parkirala sam se ispred prodavnice i otišla da otpratim kćerku od devet godina u školu i kad sam se vratila da uđem u market, videla sam izduvane gume. Sa zadnje strane postavljena je paleta koju ja sama nisam mogla da pomerim. Taj prostor i inače služi da se mušterije parkiraju i nisam zauzela prostor koji nije za to predviđen. Na parkingu nije bilo gužve, a kombi vozila su mogla nesmetano da vrše istovar. Problem je očigledno bio što nisam odmah ušla u prodavnicu, već otišla do škole. Ostala sam potpuno zatečena, jer ja sama tu ništa nisam mogla da uradim, ruke su mi bile potpuno vezane“, ispričala je za RINU, Sanja Penezić iz Priboja.

Kad je zaposlene upitala šta se desilo, oni su joj rekli da se obrati vlasniku trgovinskog objekta, što je ona i učinila.

„Potvrdio mi je da je on to uradio i da to nije prvi put da učini nešto slično ako se neko parkira na prostor ispred objekta, a da nije ušao u market. Bila sam potpuno bespomoćna sa detetom, koje je moglo da bude u opasnosti da smo krenuli. Pozvala sam policiju, jer ova situacija ne bi trebalo da prođe tek tako. Razumem da vlasnik želi taj parking samo za one koji kupuju u marketu, ali svakako nije način da jednoj ženi koja je u tom trenutku sama sa detetom izduvate gume“, rekla je Sanja.

