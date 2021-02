SUBVENCIJE ZA KUPOVINU BICIKALA: Novi Sad se prvi u Srbiji setio dvotočkaša (KURIR TELEVIZIJA)

Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji će subvecionisati kupovinu bicikala. Vojvođanska ravnica idealna je za bicikliste, tako da dvotočkaša ima u gotovo celom gradu, bez obzira da li idu do posla, banke, radnje ili na rekreaciju. Apel da se ostane zdrav i fit pokrenula je Novosadska biciklistička inicijativa, a grad Novi Sad obezbedio je subvencije. Marko Trifković iz inicijative kaže da su se prošle godine obratili Ministarstvu zaštite životne sredine i Vladi Republike Srbije sa predlog da daju podsticaj za nabavku bicikala. "To ima smisla jer bicikle smanjuju zagađenje i mnogo više ljudi može da dobije bicikl. To je naišlo na razumevanje, model je preuzet iz susednih država, još uvek se razrađuje ali suma će biti korisna", objasnio je on. Grad Novi Sad iz gradskog budžeta za ove svrhe izdvojio je osam miliona dinara.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir