NIJE VAŽNA HLADNOĆA VEĆ DEČJE ZDRAVLJE: Lozničanin Aleksandar Kikanović na novom humanitarnom maratonu

LOZNICA – Loznički ultramaratonac Aleksandar Kikanović sutra će trčati novi humanitarni maraton ovoga puta za devojčicu Dariju Antović iz Zvečana, sa Kosova i Metohije, a društvo će mu praviti na dva točka Valjevci, biciklisti i humanitarci Nikola Tomić i Ivan Mišković iz njihove organizacije ‘’Vozi bicikl –produži život’’.

- Iz Valjeva polazimo u deset ujutru i za nekoliko sati treba da stignemo na Divčibare posle pređenih 41 kilometar. Jeste ovih dana hladno, minus je najavljen i za sutra, ali smo rekli da ćemo to uraditi 15. februara i tako će i biti. Hladnoća je nevažna u poređenju za zdravljem jednog deteta. Ovim maratonom želimo da podstaknemo one koji to mogu da svojim uplata pomognu ovoj devojčici. Darija od rođenja boluje od cerebralne paralize, a kasnije i epilepsije i neophodno joj je dalje lečenje– kaže Kikanović kome je ovo prvi ovogodišnji maraton i deo je priprema za planirano trčanje do Manastira Jaši u Rumuniji ovoga proleća.

Podsetimo, Kikanović i Tomić su u avgustu na istoj relaciji trčali, odnosno vozili u čast medicinskog osoblja, lekara, medicinskih sestara i svih ostalih koji su na prvoj liniji fronta borbe sa kovidom-19, prešli su više od 90 od Valjeva do Beograda za lečenje sedmogodišnjeg Pavla Tasića, a pre godinu dana su sredinom februara krenuli na ultramaraton Loznica-Moskva koji su posle dve hiljade pređenih kilometara morali da prekidu zbog korone i zatvorene ruske granice. Inače, Kikanović je 2020. godine pretrčao više od 2.500 kilometara u humanitarne svrhe. On je na društvenim mrežama objavio i broj žiro računa za dinarske uplate:205-9011005987339-96 (primalac) Veljko Antović – otac male Darije.

