BLAGOTVORNA KLIMA I BOGAT SADRŽAJ: 130 godina Zlatibor važi za jednu od NAJATRAKTIVNIJIH destinaciju u Srbiji (KURIR TELEVIZIJA)

Zlatibor je centar sa najdužom turističkom tradicijom među planinama u Srbiji, koji je otvoren za posetioce još od 1893. godine. Zbog čistog vazduha i blagotvorne lekovite klime proglašena je i značajnim klimatskim lečilištem. Bogatstvo i različitost sadržaja ovu destinaciju čine jedinstvenom. Zlatibor je jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji, a razloga za to je mnogo. Nudi brojne zanimljive sadržaje i predstavlja omiljeno mesto svih generacija. Jedna od atrakcija svakako je Dino park u centru Zlatibora, kroz koji je u protekla dva meseca prošlo čak 17 hiljada turista. Za one istraživačkog duha Stopića pećina je pravo mesto u kome se mogu upoznati sa bigrenim kadama, koje su najlepši deo destinacije. Ljubitelji etno turizma, domaćih specijaliteta i tradicije, odlučilće se za domaćinstva kojih ima u svakom zlatiborskom selu. A kruna turističke ponude na Zlatiboru je panoramskak gondola koja je za nepunih mesec dana prevezla više od 30 hiljada posetilaca Kada u ski centru Zlatibora sednete u gondolou stižete do ski centra Tornik gde snega ima sve do marta. I upravo zbog bogate ponude svi oni koji se odluče da ovde provedu vikend, treba samo da se pridržavaju epideioloških pravila i uživaće u bezbednom odmoru.

