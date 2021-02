VAKCINACIJA U NOVOM SADU I TOKOM PRAZNIKA: Vučević posetio Halu 1 Novosadskog sajma

NOVI SAD - Vakcinacija građana u Novom Sadu nastavljena je i tokom praznika, a Halu 1 na Novosadskom sajmu posetio je danas gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

On je rekao da je zadovoljan tokom kojim se odvija imunizacija građana Novog Sada i Vojvodine, da su medicinski timovi odlično organizovani, a zahvalio je i Novosađanima na odgovornosti i disciplini.

"Zahvaljujem lekarima, medicinskim sestrama i volonterima što rade i za vreme praznika. Zahvaljujući vakcinaciji brže i sa manje žrtava pobedićemo koronu", rekao je Vučević, a navodi se u saopštenju Gradske uprave Novog Sada.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

On je naveo da je do sada u Novom Sadu vakcinisano 45.000 ljudi, a 17.000 ih je revakcinisano. Ponosan je, kaže, na to što je Srbija druga u Evropi po broju vakcinisanih, u odnosu na broj stanovnika i dodaje da je najava kupovine nove količine vakcina garant je daljeg uspešnog puta Srbije.

"Čestitam državnom rukovodstvu i predsedniku na tome kako su izveli ceo proces oko nabavke vakcina i same imunizacije", naglasio je Vučević.

On je pozvao sugrađane koji se nisu do sada prijavili za vakcinaciju da to urade preko portala eUprava.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

"Cilj nam je da se što pre vratimo u normalan život, međutim raste broj obolelih i onih koji idu na bolničko lečenje. To znači da su se ljudi opustili, a i dalje moramo biti veoma oprezni i strpljivi", kazao je gradonačelnik.

Naveo je da se u Novom Sadu konstantno kontrolišu ugostiteljski objekti, te da se preduzimaju adekvatne mere, a sve to u koordinaciji sa državnim kriznim štabom i u cilju stabilizacije situacije.

(Kurir.rs/Tanjug)

